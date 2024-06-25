С сегодняшнего дня Украине стало возможным оформить военно-учетный документ с QR-кодом в ЦПАУ всего за 15 минут. Об этом сообщает пресс служба Минцифры, пишет УНН.

С сегодняшнего дня украинцы после уточнения учетных данных в ЦПАУ смогут получить военно-учетный документ с QR-кодом - по нему будут проверять действительность документа, - говорится в сообщении.

По данным пресс службы, сервис бесплатный, вся процедура длится до 15 минут. Документ имеет срок действия 1 год с момента формирования. Его можно распечатать самостоятельно с помощью приложения Резерв + или обратиться к администратору ЦПАУ или ТЦК.

Отмечается, что электронный военно-учетный документ сформируется, если в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов имеется вся необходимая информация о человеке. Документ содержит следующие сведения:

персональные данные заявителя;

отдельный номер записи в ЕГРПОУ;

Ведомости ВЛК;

воинское звание и воинскую специальность;

сведения о воинском учете и тому подобное.

Проверяется документ благодаря QR-коду. Если данные не соответствуют тем, что содержатся в реестре, военно-учетный документ считается недействительным.

Если ранее получали извлечение с печатью и подписью об уточнении данных, сможете повторно обратиться в ЦПАУ и получить новый с QR-кодом. Документ действителен 1 год с момента формирования.

Уточнение военно-учетных данных и получение документа с QR-кодом в ЦПАУ в среднем длится до 15 минут.

Напомним

Министерство обороны поддерживает продление срока обновления данных воинского учета еще на 3 месяца, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.