У Міноборони підтримали законопроєкт про збільшення терміну оновлення даних у ТЦК - нардеп
Київ • УНН
Міністерство оборони підтримує продовження терміну оновлення даних військового обліку ще на 3 місяці, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
У Міноборони підтримують законопроєкт про збільшення терміну оновлення даних у ТЦК. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
"У Міноборони підтримують законопроєкт, де оновлення даних в ТЦК пропонують подовжити ще на 3 місяці. Я є співавтором цього законопроєкту, закликаю колег якомога скоріше розглянути його у сесійний залі. Особливо враховуючи момент, що міністр Умєров підтримує таку пропозицію", - написав Гончаренко.
"... вбачається за необхідне продовжити 60 денний строк відведений на оновлення військово-облікових даних ще на 90 днів", - йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.
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Тож у разі ухвалення документу строки оновлення військово-облікових даних та постановки на військовий облік будуть продовжені до 150 днів.