В Минобороны поддержали законопроект об увеличении срока обновления данных в ТЦК - нардеп

В Минобороны поддерживают законопроект об увеличении срока обновления данных в ТЦК. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"В Минобороны поддерживают законопроект, где обновление данных в ТЦК предлагают продлить еще на 3 месяца. Я являюсь соавтором этого законопроекта, призываю коллег как можно скорее рассмотреть его в сессионном зале. Особенно учитывая момент, что министр Умеров поддерживает такое предложение", - написал Гончаренко.

"... усматривается необходимым продлить 60 дневной срок отведенный на обновление военно-учетных данных еще на 90 дней", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Правительство разрешило дистанционную постановку на воинский учет: кому и при каких условиях

Поэтому в случае принятия документа сроки обновления военно-учетных данных и постановки на воинский учет будут продлены до 150 дней.