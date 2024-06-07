Правительство разрешило дистанционную постановку на воинский учет: кому и при каких условиях

Кабинет министров Украины предусмотрел постановку на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, без личного прибытия в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

"Внесены изменения в порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов и в порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. Предусмотрена постановка на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, без личного прибытия в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)", - написал Мельничук.

По его словам, предоставлено право районным (городским) ТЦК и СП присылать в электронном виде обращения в территориальные органы Национальной полиции о призывниках, военнообязанных и резервистах, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Исключены из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, нормы о представлении заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости в постоянном уходе (для лиц с инвалидностью II группы)", - сообщил Мельничук.

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Дополнение

Представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сообщал 6 июня, что сейчас около 15% военнообязанных обновили свои данные через приложение "Резерв+".