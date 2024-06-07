Правительство разрешило дистанционную постановку на воинский учет: кому и при каких условиях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  70153 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  64585 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  82810 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
  •  80010 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  78182 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  66553 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  72068 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
  •  113848 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  111438 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

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6 июня 2024, 12:09  •  113722 просмотра

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Кабинет министров Украины предусмотрел постановку на воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов, которые были сняты с воинского учета в связи с пребыванием за границей более трех месяцев, без личного посещения районного территориального центра призыва и социальной поддержки.

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Правительство разрешило дистанционную постановку на воинский учет: кому и при каких условиях

Правительство и ВР готовят законопроект о снятии пошлины и НДС на ввоз всего энергетического оборудования

Правительство и Верховная Рада готовят законопроект об отмене пошлин и НДС на импорт всего энергетического оборудования, устранении таможенных формальностей и предоставлении льготного кредитования на приобретение энергетического оборудования для расширения децентрализованной генерации энергии в Украине.

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Правительство и ВР готовят законопроект о снятии пошлины и НДС на ввоз всего энергетического оборудования

Правоохранители задержали на взятке офицера военной службы правопорядка

Офицер военной службы правопорядка был арестован за требование и получение взятки в размере 5000 долларов за трудоустройство сотрудника регионального отделения.

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Правоохранители задержали на взятке офицера военной службы правопорядка

россияне ударили по Константиновке Донецкой области: возникли пожары

российские войска нанесли авиаудар по Константиновке Донецкой области, в результате чего возникли пожары в зданиях, в том числе в трехэтажке.

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россияне ударили по Константиновке Донецкой области: возникли пожары

Украинские защитники беспилотниками уничтожают технику врага: на Харьковском направлении поражено оружие и наблюдательный комплекс

Украинские защитники с помощью беспилотников FPV уничтожили российскую технику на Харьковском направлении.

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Украинские защитники беспилотниками уничтожают технику врага: на Харьковском направлении поражено оружие и наблюдательный комплекс

Турция может поставить Одесской области плавучие электростанции: Кипер рассказал детали

Руководство Одесской области ведет переговоры с Турцией о передаче плавучих электростанций для покрытия дефицита электроэнергии. Планируется разместить по одному судну в Измаиле, Одессе и Южном.

Экономика •   •  2976 просмотра
Турция может поставить Одесской области плавучие электростанции: Кипер рассказал детали

Украина проводит переговоры по частичному списанию долгов - Марченко

В настоящее время Украина ведет переговоры с кредиторами о частичном списании долга, и эти переговоры вскоре станут достоянием общественности, сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Экономика •   •  3451 просмотра
Украина проводит переговоры по частичному списанию долгов - Марченко

До конца 2025 года все школы Украины планируют подключить к приложению "Мрія" - Федоров

До конца 2025 года все школы в Украине планируют подключиться к образовательному приложению "Мрія". В сентябре-октябре к нему будут подключены еще 1000 школ.

Общество •   •  3140 просмотра
До конца 2025 года все школы Украины планируют подключить к приложению "Мрія" - Федоров

Графики отключений в субботу будут действовать до 5 утра и с 16 часов до полуночи - Укрэнерго

В субботу, 8 июня, в Украине будут действовать графики отключения электроэнергии с 00:00 до 05:00 а с 16:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей.

Общество •   •  3596 просмотра
Графики отключений в субботу будут действовать до 5 утра и с 16 часов до полуночи - Укрэнерго

Правительство утвердило открытие нового пункта пропуска на границе с Венгрией

Кабинет Министров Украины одобрил соглашение об открытии нового пункта пропуска "Большая Паладь-Надгодош" на украинско-венгерской государственной границе, что увеличит пропускную способность пунктов пропуска и облегчит торгово-экономические отношения между двумя странами.

Экономика •   •  4225 просмотра
Правительство утвердило открытие нового пункта пропуска на границе с Венгрией