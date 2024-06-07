Уряд дозволив дистанційну постановку на військовий облік: кому та за яких умов
Київ • УНН
Кабінет міністрів України передбачив постановку на військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які були зняті з військового обліку у зв'язку з перебуванням за кордоном більше трьох місяців, без особистого відвідування районного територіального центру призову та соціальної підтримки.
Кабінет міністрів України передбачив постановку на військовий облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які були зняті з військового обліку у звʼязку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, без особистого прибуття до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
"Внесено зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобовʼязаних та резервістів та до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Передбачено постановку на військовий облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які були зняті з військового обліку у звʼязку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, без особистого прибуття до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)", - написав Мельничук.
За його словами, надано право районним (міським) ТЦК та СП надсилати в електронному вигляді звернення до територіальних органів Національної поліції про призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
"Виключено з переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу по мобілізації, норми щодо подання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоровʼя про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю ІІ групи)", - повідомив Мельничук.
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