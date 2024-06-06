Наразі близько 15% військовозобов’язаних оновили дані через "Резерв+" - Міноборони
Київ • УНН
Близько 15% військовозобов'язаних українців оновили свої дані через додаток "Резерв+". Ще є можливість у великої кількості людей уточнити свої дані, вказав речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін
Наразі близько 15% військовозобов’язаних оновили свої дані через застосунок "Резерв+". Про це повідомив речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Лазуткін зазначив, що через мобільний застосунок "Резерв+" свої дані оновили 1 412 000 військовозобов’язаних.
Ще є великий потенціал у "Резерва+", будемо спостерігати за динамікою. Наразі близько 15% уточнили свої дані. Є ще можливість у великої кількості людей уточнити свої дані й таким чином виконати норму закону
За його словами, оновили свої дані у застосунку понад 18 тис. українців за кордоном.
Лазуткін додав, що це переважно з таких країн як: Польща, Чехія, Німеччина, Канада, США.
Доповнення
Близько 1,6 млн українців оновили свої дані, а 1,4 млн з них зробили це через застосунок Резерв+. Зараз застосунок доступний у 176 країнах світу.
Лазуткін раніше повідомляв, що якщо людина оновила свої облікові дані через застосунок "Резерв+", то вона виконала норму закону, яка набула чинності з 18 травня. Але особа дійсно може бути у розшуку через порушення правил військового обліку й вона може бути направлена на ВЛК.