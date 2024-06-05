Вже 1,6 млн військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони
Київ • УНН
Близько 1,6 мільйона військовозобов'язаних українців оновили свої дані, причому понад 1,4 мільйона зробили це через додаток Резерв+, який тепер доступний у 176 країнах світу.
Близько 1,6 млн українців оновили свої дані, а 1,4 млн з них зробили це через застосунок Резерв+. Зараз застосунок доступний у 176 країнах світу. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Близько 1,6 млн військовозобов’язаних оновили свої дані, більше 1,4 млн зробили це через застосунок Резерв+. Можемо констатувати, що цифровізація є зручним форматом для наших громадян. Далі будемо рухатися до того, щоб 18 червня прирівняти інформацію в додатку до військово облікового документу за допомогою QR-кодом
За її словами, зчитувати цей QR-код будуть за допомогою спеціального застосунку. Додаткового обладнання не потрібно. Електронна система спроектована таким чином, щоб зробити перехід до сканування QR-коду в Резерв+ був безшовним.
Зараз Резерв+ доступний у 176 країнах світу. Ми вже бачимо, що майже 19 тисяч військовозобов'язаних закордоном оновили свої дані. Найбільше у Польщі, Канаді, США та Чехії
Нагадаємо
Якщо людина оновила свої облікові дані через застосунок Резерв+, то вона виконала норму закону, яка набула чинності з 18 травня. Але особа дійсно може бути у розшуку через порушення правил військового обліку й вона може бути направлена на ВЛК.
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