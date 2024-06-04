Близько 190 тис. жінок оновили дані через "Резерв+": скільки громадян заброньовані

Через застосунок "Резерв+" облікові дані оновило близько 190 тис. жінок. Також серед тих, хто оновив дані 164 тис. - це заброньовані, понад 153 тис. - призовники та понад 90 тис. мають відстрочку. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Наразі оновили через "Резерв+" 1 млн 371 тис. українців, військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Серед людей які мешкають за кордоном – це понад 18 тис. оновили свої дані. Якщо говорити про жінок, то це близько 190 тис., - розповів Лазуткін.

Деталі

За його словами, серед тих хто оновив дані 164 тис. - це заброньовані, понад 153 тис. - призовники, понад 90 тис. мають відстрочку.

На запитання кому з українців, які перебувають за кордоном потрібно повернутися до України, щоб особисто прийти до ТЦК, Лазуткін відповів: "Передусім тим хто застосунок "Резерв+" звантажив, але там статус у розшуку з’явився і якщо людина порушила правила військового обліку. Тобто, наприклад знялася з обліку в одному місці, в іншому не стала, або не стала взагалі, виїхала коли ще не було 17 років, а зараз вже прийшов час тощо. Там є ціла низка причин, але попередньо треба зв’язатися з ТЦК та СП".

Він зазначив, що юнаки, яким виповнилося 17 років мають стати на військовий облік. Ця вимога стосується і тих хто знаходиться за кордоном. Стати на облік потрібно в ТЦК та СП.

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Доповнення

Українці, яких зняли з військового обліку у зв’язку з виїздом за кордон на строк більш як 3 місяці, зобов’язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня для постановки на облік.