Близько 190 тис. жінок оновили дані через "Резерв+": скільки громадян заброньовані

ukenru
Ексклюзив
07:30 • 12617 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

04:30 • 38661 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 62372 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 108114 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 132767 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 137103 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 236168 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 170769 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 190125 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172983 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.8 м/с
53 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

В ЄС очікують скорочення імпорту сільгосппродукції з України

28 березня, 23:40 • 24355 перегляди
Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

Ілон Маск продав соцмережу X своїй компанії xAI за 33 млрд доларів

29 березня, 00:07 • 20074 перегляди
Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

Румунія хоче посилити позиції НАТО у Чорному морі

29 березня, 00:25 • 23949 перегляди
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 32515 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 39310 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 236168 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 357722 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 373756 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 289488 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 362592 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 58011 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 74848 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 86433 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 169649 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 172224 перегляди
Актуальне
Близько 190 тис. жінок оновили дані через "Резерв+": скільки громадян заброньовані

Близько 190 тис. жінок оновили дані через "Резерв+": скільки громадян заброньовані

Київ • УНН

 • 22436 перегляди

Через застосунок "Резерв+" облікові дані оновило близько 190 тис. жінок. Також серед тих, хто оновив дані 164 тис. - це заброньовані.

Через застосунок "Резерв+" облікові дані оновило близько 190 тис. жінок. Також серед тих, хто оновив дані 164 тис. - це заброньовані, понад 153 тис. - призовники та понад 90 тис. мають відстрочку. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Наразі оновили через "Резерв+" 1 млн 371 тис. українців, військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Серед людей які мешкають за кордоном – це понад 18 тис. оновили свої дані. Якщо говорити про жінок, то це близько 190 тис.,

- розповів Лазуткін.

Деталі

За його словами, серед тих хто оновив дані 164 тис. - це заброньовані, понад 153 тис. - призовники, понад 90 тис. мають відстрочку.

На запитання кому з українців, які перебувають за кордоном потрібно повернутися до України, щоб особисто прийти до ТЦК, Лазуткін відповів: "Передусім тим хто застосунок "Резерв+" звантажив, але там статус у розшуку з’явився і якщо людина порушила правила військового обліку. Тобто, наприклад знялася з обліку в одному місці, в іншому не стала, або не стала взагалі, виїхала коли ще не було 17 років, а зараз вже прийшов час тощо. Там є ціла низка причин, але попередньо треба зв’язатися з ТЦК та СП".

Він зазначив, що юнаки, яким виповнилося 17 років мають стати на військовий облік. Ця вимога стосується і тих хто знаходиться за кордоном. Стати на облік потрібно в ТЦК та СП.

Військовозобов'язані можуть отримувати повістки на роботі — Міноборони20.05.24, 07:03 • 99711 переглядiв

Доповнення

Українці, яких зняли з військового обліку у зв’язку з виїздом за кордон на строк більш як 3 місяці, зобов’язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня для постановки на облік.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
ukrainaУкраїна
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,732.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,880.21