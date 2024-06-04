Около 190 тыс. женщин обновили данные через " Резерв+": сколько граждан забронированы

Через приложение "Резерв+" учетные данные обновило около 190 тыс. женщин. Также среди тех, кто обновил данные 164 тыс. - Это забронированные, более 153 тыс.-призывники и более 90 тыс. имеют отсрочку. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Сейчас обновили через "Резерв+" 1 млн 371 тыс. украинцев, военнообязанных, призывников и резервистов. Среди людей которые живут за границей – это более 18 тыс. обновили свои данные. Если говорить о женщинах, то это около 190 тыс., - рассказал Лазуткин.

Детали

По его словам, среди тех кто обновил данные 164 тыс. - Это забронированные, более 153 тыс. - призывники, более 90 тыс. имеют отсрочку.

На вопрос кому из украинцев, находящихся за границей нужно вернуться в Украину, чтобы лично прийти в ТЦК, Лазуткин ответил: "Прежде всего тем кто приложение "Резерв+" загрузил, но там статус в розыске появился и если человек нарушил правила воинского учета. То есть, например снялась с учета в одном месте, в другом не стала, или не стала вообще, уехала когда еще не было 17 лет, а сейчас уже пришло время и тому подобное. Там есть целый ряд причин, но предварительно надо связаться с ТЦК и СП".

Он отметил, что юноши, которым исполнилось 17 лет должны встать на воинский учет. Это требование касается и тех кто находится за границей. Стать на учет нужно в ТЦК и СП.

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Дополнение

Украинцы ,которых сняли с воинского учета в связи с выездом за границу на срок более 3 месяцев, обязаны лично прибыть в ТЦК до 16 июня для постановки на учет.