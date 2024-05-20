Военнообязанные могут получать повестки на работе - Минобороны

Согласно закону о мобилизации, работодатели могут вручить повестку военнообязанному сотруднику. Об этом в еженедельном дайджесте рассказал спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передает УНН.

Детали

По словам спикера, в соответствии с положением №563, утвержденного Кабмином, представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а также работодатели, руководители предприятий, учреждений и организаций осуществляют оповещение, вручение повесток, ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК.

Контекст

С 18 мая вступили в силу конкретные положения закона о мобилизации. Теперь все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные - телефон, электронную почту, при наличии, и фактическое место жительства. Это можно сделать тремя способами - через ТЦК, ЦПАУ или электронный кабинет.

Усиление мобилизации: у кого могут забрать авто на нужды ВСУ