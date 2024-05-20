Військовозобов'язані можуть отримувати повістки на роботі — Міноборони
Київ • УНН
Військовозобов'язані в Україні можуть отримати повістки на робочому місці від роботодавця відповідно до закону про мобілізацію та повідомлення Міністерства оборони.
Згідно з законом про мобілізацію, роботодавці можуть вручити повістку військовозобов'язаному співробітнику. Про це у щотижневому дайджесті розповів речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає УНН.
Деталі
За словами речника, відповідно до положення №563, затвердженого Кабміном, представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ та організацій здійснюють оповіщення, вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК.
Контекст
З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.
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