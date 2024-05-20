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Військовозобов'язані можуть отримувати повістки на роботі — Міноборони

Військовозобов'язані можуть отримувати повістки на роботі — Міноборони

Київ • УНН

 • 99711 перегляди

Військовозобов'язані в Україні можуть отримати повістки на робочому місці від роботодавця відповідно до закону про мобілізацію та повідомлення Міністерства оборони.

Згідно з законом про мобілізацію, роботодавці можуть вручити повістку військовозобов'язаному співробітнику. Про це у щотижневому дайджесті розповів речник міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає УНН.

Деталі

За словами речника, відповідно до положення №563, затвердженого Кабміном, представники виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, а також роботодавці, керівники підприємств, установ та організацій здійснюють оповіщення, вручення повісток, ознайомлення із наказами про необхідність прибути до ТЦК.

Контекст

З 18 травня набули чинності конкретні положення закону про мобілізацію. Тепер всі військовозобов'язані протягом 60 днів повинні оновити свої дані – телефон, електронну пошту, за наявності, та фактичне місце проживання. Це можна зробити трьома способами – через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

Посилення мобілізації: у кого можуть забрати авто на потреби ЗСУ18.05.24, 07:45 • 71412 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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