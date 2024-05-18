Посилення мобілізації: у кого можуть забрати авто на потреби ЗСУ
Київ • УНН
У громадян, які мають кілька транспортних засобів, один з них може бути вилучений органами влади для використання Збройними силами України під час мобілізації, з поверненням транспортного засобу протягом 30 днів після демобілізації.
Представники ТЦК і СП можуть вилучити транспортний засіб на потреби ЗСУ українців, у власності яких є більше одного транспортного засобу. Про це УНН стало відомо з закону про посилення мобілізації, який набув чинності сьогодні.
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Не підлягає передачі Збройним силам України, іншим військовим формуванням транспортний засіб, який належить на праві власності громадянину, у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби
Тобто, якщо особа має два транспортні засоби, то один може бути вилучений на потреби ЗСУ. Мобілізувати транспортний засіб можуть представники ТЦК і СП.
Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.
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Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що з прийняттям закону про мобілізацію Кабінет міністрів планує зобов’язати бізнес поставити на військовий облік усі транспортні засоби, які є у його розпорядженні, а також може ввести заборону переміщати ці автівки за за межі області реєстрації.
В Україні хочуть заборонити бізнесу переміщати транспортні засоби за межі області реєстрації: нардеп розповів подробиці16.05.24, 19:36 • 23003 перегляди