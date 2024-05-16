В Україні хочуть заборонити бізнесу переміщати транспортні засоби за межі області реєстрації: нардеп розповів подробиці

З прийняттям закону про мобілізацію Кабінет міністрів планує зобов’язати бізнес поставити на військовий облік усі транспортні засоби, які є у його розпорядженні, а також може ввести заборону переміщати ці автівки за за межі області реєстрації. Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

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Як повідомив Железняк, під час розгляду мобілізаційного проєкту закону підіймалося декілька питань, які які стосувалися транспортних засобів бізнесу, які стоять на військовому обліку. Як ця норма буде працювати повинен визначити Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні, затвердивши відповідну постанову.

"Не хочу розганяти зраду (може така постанова була змінена), але в тому документі що я бачив - на військовому обліку повинні стояти всі транспортні засоби бізнесу. Включаючи легкові. І тоді вийде, що Постановою з 18 травня заборонять юридичним особам переміщати транспортні засоби, які стоять на військовому обліку (а це всі, окрім мотоциклів) не тільки за кордон, але і за межі області реєстрації (крім суміжних областей). Ще раз всім. Служби доставки, перевізники, пошта повинні будуть працювати хіба шляхом перевантаження на межах областей. Імпорт чи експорт тільки на іноземному транспорті", - повідомив Железняк.

Він додав, що існує ризик, що фактично це зупинить роботу багатьох бізнесів в Україні.

"Не вірю що хтось це міг ставити собі за мету, тому прошу Кабмін виправити постанову перед її прийняттям. З тексту проекту постанови, яку я бачив виходить так, що поняття транспортного засобу який "призначений" і який "може бути призначений" для доукомплектування розмивається. Така здавалося б невелика різниця може призвести до того, що всі транспортні засоби юросіб не зможуть виїхати ні за кордон, ні в іншу несуміжну область", - додав нардеп.

Нагадаємо

Закон про посилення мобілізації, який вступить у силу вже цієї суботу, передбачає, серед іншого, вилучення у громадян автомобілів на потреби ЗСУ, якщо особа володіє більше, ніж одним автомобілем.