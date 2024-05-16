В Украине хотят запретить бизнесу перемещать транспортные средства за пределы области регистрации: нардеп рассказал подробности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  90149 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  96669 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  100243 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  118249 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
  •  50926 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
  •  116832 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135096 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  139977 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150015 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  167356 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

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15 мая 2024, 10:00  •  182243 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  202130 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  404230 просмотра

В Украине хотят запретить бизнесу перемещать транспортные средства за пределы области регистрации: нардеп рассказал подробности

С принятием закона о мобилизации Кабмин планирует обязать бизнес регистрировать все транспортные средства в воинских частях, потенциально запрещая их перемещение за пределами региона регистрации, что может привести к остановке деятельности многих компаний в Украине.

Война •   •  1275 просмотра
В Украине хотят запретить бизнесу перемещать транспортные средства за пределы области регистрации: нардеп рассказал подробности

российский белгород под атакой дронов: губернатор рассказал о работе ПВО и повреждениях

Два украинских беспилотника атаковали российский город белгород и белгородский район. Один беспилотник упал без взрыва, а другой был сбит средствами противовоздушной обороны, нанеся определенный материальный ущерб, но обошлось без жертв.

Война •   •  1783 просмотра
российский белгород под атакой дронов: губернатор рассказал о работе ПВО и повреждениях

Кулеба: "Будет ли в Европе мир или большая война, зависит от решимости союзников помочь Украине"

Министр указал союзникам на необходимость сорвать агрессивные планы российского режима в отношении Украины и остальной Европы, поскольку от этого зависит судьба всего европейского континента.

Война •   •  2708 просмотра
Кулеба: "Будет ли в Европе мир или большая война, зависит от решимости союзников помочь Украине"

США ввели санкции против россиян, которые помогали рф получать оружие из КНДР

США ввели санкции против двух россиян и трех юридических лиц за содействие поставкам оружия между Россией и Северной Кореей для поддержки российской войны в Украине.

Война •   •  3512 просмотра
США ввели санкции против россиян, которые помогали рф получать оружие из КНДР

На этот раз российские армейцы сбросили на белгородщину сразу три ФАБ-500 - росСМИ

российские войска "потеряли" три авиационные бомбы ФАБ-500 на Белгородщине, по сообщениям, никто не пострадал.

Война •   •  3690 просмотра
На этот раз российские армейцы сбросили на белгородщину сразу три ФАБ-500 - росСМИ

В течение дня враг 10 раз атаковал Никопольщину: повреждены дома, линии электропередач - ОВА

россияне более 10 раз атаковали Никопольский район с применением тяжелой артиллерии и беспилотников-камикадзе, повредив дома, хозяйственные постройки, объекты инфраструктуры и линии электропередач, оставив тысячи людей без света.

Война •   •  4338 просмотра
В течение дня враг 10 раз атаковал Никопольщину: повреждены дома, линии электропередач - ОВА

ЕС выделяет более миллиарда евро на более чем полсотни оборонных проектов

Европейская комиссия объявила о выделении более 1 миллиарда евро на финансирование 54 совместных европейских оборонных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, охватывающих такие сферы, как киберзащита, наземная/воздушная/морская война, космическая оборона, а также химическая/биологическая/радиологическая/ядерная защита.

Новости Мира •   •  4279 просмотра
ЕС выделяет более миллиарда евро на более чем полсотни оборонных проектов

Польша объявила в розыск судью, который сбежал в беларусь

Польского судью, который сбежал в беларусь, объявили в розыск по обвинению в шпионаже.

Новости Мира •   •  4641 просмотра
Польша объявила в розыск судью, который сбежал в беларусь

Ответный шаг: москва высылает из рф британского атташе по вопросам обороны

россия объявила атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве "персоной нон-грата" в ответ на высылку Великобританией российского атташе по вопросам обороны из Лондона.

Новости Мира •   •  5951 просмотра
Ответный шаг: москва высылает из рф британского атташе по вопросам обороны

Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы необходимо иметь при себе военно-учетные документы - ГПСУ

С 18 мая мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военный билет при пересечении границы Украины в связи с военным положением и мобилизацией, в соответствии с изменениями в законы о мобилизационной подготовке и военном положении.

Общество •   •  7077 просмотра
Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет при пересечении границы необходимо иметь при себе военно-учетные документы - ГПСУ