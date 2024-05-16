В Украине хотят запретить бизнесу перемещать транспортные средства за пределы области регистрации: нардеп рассказал подробности

С принятием закона о мобилизации Кабинет министров планирует обязать бизнес поставить на воинский учет все транспортные средства, которые есть в его распоряжении, а также может ввести запрет перемещать эти машины за пределы области регистрации. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Как сообщил Железняк, при рассмотрении мобилизационного проекта закона поднималось несколько вопросов, касающихся транспортных средств бизнеса, которые стоят на воинском учете. Как эта норма будет работать должен определить Кабинет министров на сегодняшнем заседании, утвердив соответствующее постановление.

"Не хочу разгонять зраду (может такое постановление было изменено), но в том документе что я видел - на воинском учете должны стоять все транспортные средства бизнеса. Включая легковые. И тогда получится, что Постановлением с 18 мая запретят юридическим лицам перемещать транспортные средства, которые стоят на воинском учете (а это все, кроме мотоциклов) не только за границу, но и за пределы области регистрации (кроме смежных областей). Еще раз всем. Службы доставки, перевозчики, почта должны будут работать разве что путем перегрузки на границах областей. Импорт или экспорт только на иностранном транспорте", - сообщил Железняк.

Он добавил, что существует риск, что фактически это остановит работу многих бизнесов в Украине.

"Не верю что кто-то это мог ставить себе цель, поэтому прошу Кабмин исправить постановление перед его принятием. Из текста проекта постановления, которое я видел получается так, что понятие транспортного средства который "предназначен" и который "может быть предназначен" для доукомплектования размывается. Такая казалось бы небольшая разница может привести к тому, что все транспортные средства юрлиц не смогут выехать ни за границу, ни в другую несмежную область", - добавил нардеп.

Напомним

Закон об усилении мобилизации, который вступит в силу уже в эту субботу, предусматривает, среди прочего, изъятие у граждан автомобилей на нужды ВСУ, если лицо владеет более, чем одним автомобилем.