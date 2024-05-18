Усиление мобилизации: у кого могут забрать авто на нужды ВСУ

Представители ТЦК и СП могут изъять транспортное средство на нужды ВСУ украинцев, в собственности которых есть более одного транспортного средства. Об этом УНН стало известно из закона об усилении мобилизации, который вступил в силу сегодня.

Детали

Не подлежит передаче Вооруженным силам Украины, другим военным формированиям транспортное средство, принадлежащее на праве собственности гражданину, в случае отсутствия у него права собственности на другие транспортные средства - говорится в законе.

То есть, если лицо имеет два транспортных средства, то одно может быть изъято на нужды ВСУ. Мобилизовать транспортное средство могут представители ТЦК и СП.

Возврат транспортных средств владельцу осуществляется в течение 30 календарных дней с момента объявления демобилизации.

Напомним

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что с принятием закона о мобилизации Кабинет министров планирует обязать бизнес поставить на воинский учет все транспортные средства, которые есть в его распоряжении, а также может ввести запрет перемещать эти машины за пределы области регистрации.

В Украине хотят запретить бизнесу перемещать транспортные средства за пределы области регистрации: нардеп рассказал подробности