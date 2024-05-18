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Усиление мобилизации: у кого могут забрать авто на нужды ВСУ
У граждан, которые имеют несколько транспортных средств, одно из них может быть изъято органами власти для использования Вооруженными силами Украины во время мобилизации, с возвратом транспортного средства в течение 30 дней после демобилизации.
За сутки рф потеряла 1 210 человек, 13 танков, 43 бронемашины
По данным Вооруженных Сил Украины, за сутки рф потеряла 1210 человек личного состава, 13 танков, 43 боевые бронированные машины, 36 артиллерийских систем, 1 систему противовоздушной обороны, 1 самолет, 35 беспилотных летательных аппаратов, 3 крылатые ракеты, 65 единиц автомобильной техники и автоцистерн.
Заложники ХАМАС: Израильская армия нашла тела трех убитых в Газе
Армия обороны Израиля нашла тела трех израильских заложников - Шани Луки, Амита Бускилы и Ицхака Гелерента - убитых ХАМАС в Газе 7 октября, после атаки ХАМАС, в результате которой погибло более 360 человек и 125 - пропали без вести.
ПВО уничтожила все 13 российских беспилотников в результате ночной атаки
Украинская противовоздушная оборона успешно сбила все 13 российских беспилотников "Шахед" во время ночной атаки над несколькими регионами.
Денежное вознаграждение и отпуск за уничтоженную технику, сертификат на авто для мобилизованных: какие еще поощрения предусматривает закон об усилении мобилизации
За уничтожение вражеского оружия и техники украинские военные получат денежное вознаграждение и дополнительные дни отпуска, а также льготы в виде сертификатов на приобретение автомобилей и компенсации по программе еОселя во время военного положения.
США провели подкритический ядерный эксперимент для поддержания безопасности боеголовок
Национальная администрация ядерной безопасности США успешно провела подкритический эксперимент в штате Невада, чтобы собрать важные данные для поддержания безопасности и эффективности ядерных боеголовок без испытаний ядерного взрыва.
Сегодня в Украине чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа: сколько коренных жителей Крыма погибли в результате преступной депортации
18 мая Украина чтит память жертв геноцида крымских татар из-за принудительной депортации 1944 года, когда было депортировано до 425 000 человек и до 42% из них погибли.
рф атакует: обнаружена угроза баллистических ракет с юго-востока
Воздушные Силы Украины информируют о потенциальной угрозе баллистических ракет с юго-востока.
18 мая: Международный день музеев, в Украине День резервиста и День науки
Сегодня, 18 мая, все поклонники искусства могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня музеев. Старейшим музеем мира считается Капитолийский музей в Риме, который был создан в 1471 году.
Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины
Во временно оккупированной Херсонской области российские войска установили в школах экспозиции, прославляющие войско рф, несмотря на репрессии против гражданского населения, заставляя детей узнавать о "героизме" сил, ответственных за то, что они разлучили их с родителями.