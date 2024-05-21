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Українці, яких зняли з військового обліку через виїзд за кордон, мають особисто прибути до ТЦК для постановки на облік

Українці, яких зняли з військового обліку через виїзд за кордон, мають особисто прибути до ТЦК для постановки на облік

Київ • УНН

 • 43315 перегляди

Громадяни України, зняті з військового обліку у зв'язку з виїздом за кордон на термін понад 3 місяці, повинні особисто стати на військовий облік у військових комісаріатах до 16 червня 2024 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів.

Українці, яких зняли з військового обліку у зв’язку з виїздом за кордон на строк більш як 3 місяці, зобов’язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня для постановки на облік. Про це йдеться в постанові Кабміну №560 від 16 травня 2024 року, передає УНН.

Деталі

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором

- йдеться у постанові.

Також закордонні дипломатичні установи здійснюватимуть інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному чи тимчасовому консульському обліку.

Закордонні дипломатичні установи під час мобілізації повинні сприяти поверненню в Україну військовозобов’язаних та резервістів.

Нагадаємо

Під час мобілізації або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік.

Павло Башинський

Павло Башинський

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