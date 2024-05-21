Українці, яких зняли з військового обліку через виїзд за кордон, мають особисто прибути до ТЦК для постановки на облік
Київ • УНН
Громадяни України, зняті з військового обліку у зв'язку з виїздом за кордон на термін понад 3 місяці, повинні особисто стати на військовий облік у військових комісаріатах до 16 червня 2024 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів.
Українці, яких зняли з військового обліку у зв’язку з виїздом за кордон на строк більш як 3 місяці, зобов’язані особисто прибути до ТЦК до 16 червня для постановки на облік. Про це йдеться в постанові Кабміну №560 від 16 травня 2024 року, передає УНН.
Деталі
Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів за їх вибором
Також закордонні дипломатичні установи здійснюватимуть інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному чи тимчасовому консульському обліку.
Закордонні дипломатичні установи під час мобілізації повинні сприяти поверненню в Україну військовозобов’язаних та резервістів.
Нагадаємо
Під час мобілізації або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік.