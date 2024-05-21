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В Україні скоротили строк дії висновку ВЛК про придатність під час мобілізації

В Україні скоротили строк дії висновку ВЛК про придатність під час мобілізації

Київ • УНН

 • 20710 перегляди

Під час мобілізації або воєнного стану термін дії довідки про придатність до військової служби в Україні скорочується до одного року.

Під час мобілізації або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік. Про це йдеться в постанові Кабміну №560 від 16 травня 2024 року, передає УНН.

Деталі

У постанові зазначається, що "у разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та/або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік".

Згідно з постановою уряду, особи, які не проходили медичний огляд або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби, направляються на військово-лікарську комісію.

Громадяни України, які перебувають на військовому обліку та з набранням чинності указу президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою, прибули до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для уточнення своїх облікових даних (адреси місця проживання, номерів засобів зв’язку, адреси електронної пошти (за наявності) та інших персональних даних), на медичний огляд не направляються. На медичний огляд громадяни, які уточнили свої облікові дані, викликаються повісткою.

Доповнення

Учора речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомляв, що станом на 20 травня діла норма, коли висновок ВЛК дійсне протягом п’яти років, але можливі зміни.

Також згідно з постановою №560 від 16 травня 2024 року представники ТЦК можуть вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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