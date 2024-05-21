В Украине сократили срок действия заключения ВВК о пригодности во время мобилизации

Во время мобилизации или военного положения срок действия справки с заключением о пригодности к военной службе составляет один год. Об этом говорится в постановлении Кабмина №560 от 16 мая 2024 года, передает УНН.

Детали

В постановлении отмечается, что "в случае прохождения резервистами и военнообязанными медицинского осмотра во время мобилизации и/или военного положения срок действия справки с заключением о пригодности к военной службе составляет один год".

Согласно постановлению правительства, лица, которые не проходили медицинский осмотр или у которых истек срок действия решения (постановления) о пригодности к военной службе, направляются на военно-врачебную комиссию.

Граждане Украины, которые находятся на воинском учете и со вступлением в силу указа президента Украины об объявлении мобилизации, утвержденным Верховной Радой, прибыли в территориальные центры комплектования и социальной поддержки для уточнения своих учетных данных (адреса места жительства, номеров средств связи, адреса электронной почты (при наличии) и других персональных данных), на медицинский осмотр не направляются. На медицинский осмотр граждане, которые уточнили свои учетные данные, вызываются повесткой.

Дополнение

Вчера спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщал, что по состоянию на 20 мая действовала норма, когда заключение ВВК действительно в течение пяти лет, но возможны изменения.

Также согласно постановлению №560 от 16 мая 2024 года представители ТЦК могут вручать повестки резервистам и военнообязанным круглосуточно.

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