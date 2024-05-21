В Украине сократили срок действия заключения ВВК о пригодности во время мобилизации

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  33969 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  72318 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
  •  161249 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  129972 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198208 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  182807 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191423 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  162951 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  121326 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125468 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  388593 просмотра

В Украине сократили срок действия заключения ВВК о пригодности во время мобилизации

Во время мобилизации или военного положения срок действия справки о пригодности к военной службе в Украине сокращается до одного года.

Общество •   •  4380 просмотра
В Украине сократили срок действия заключения ВВК о пригодности во время мобилизации

Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок

Оккупационная администрация Северодонецка утвердила инструкцию, которая позволяет выламывать двери и открывать помещения при отсутствии владельцев, о чем составляется акт в пяти экземплярах.

Общество •   •  10549 просмотра
Вскрытие помещений в домах при отсутствии хозяина: в оккупированном Северодонецке вводят новый порядок

"Битва за Волчанск": десантники показали боевую работу на Харьковском направлении

Украинские десантники успешно отрабатывают по врагу в боях на Харьковском направлении, недавно уничтожив около двух рот личного состава противника.

Война •   •  10260 просмотра
"Битва за Волчанск": десантники показали боевую работу на Харьковском направлении

США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico

Ожидается, что США обнародуют новый пакет военной помощи Украине до конца текущей недели.

Война •   •  10169 просмотра
США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico

Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов

российские войска атаковали Черниговскую область из ствольной артиллерии и минометов, в результате чего было зафиксировано 35 взрывов вблизи мирных населенных пунктов.

Война •   •  8986 просмотра
Войска рф ударили по Черниговщине из ствольной артиллерии и минометов

WOG и Фонд "Дигнитас" передали защитникам еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС"

Еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС" передали защитникам WOG и Фонд "Дигнитас".

Новости Бизнеса •   •  5419 просмотра
WOG и Фонд "Дигнитас" передали защитникам еще 5 комплексов БПЛА "АРЕС"

Западные партнеры продолжают оказывать помощь электроэнергетике Украины

Западные партнеры предоставляют техническую помощь, компоненты оборудования и запчасти с выведенных из эксплуатации электростанций, чтобы помочь Украине отремонтировать и восстановить электроэнергетический сектор, пострадавший от российских атак.

Война •   •  7515 просмотра
Западные партнеры продолжают оказывать помощь электроэнергетике Украины

На ВОТ Луганщины школьников принудительно водят смотреть пропагандистскую экспозицию вторжения ВС РФ - ОВА

В оккупированных городах Луганской области школьникам навязывают пропагандистскую выставку, которая изображает искаженную реальность о российском вторжении в Украину.

Общество •   •  9568 просмотра
На ВОТ Луганщины школьников принудительно водят смотреть пропагандистскую экспозицию вторжения ВС РФ - ОВА

По Донецкой области россияне нанесли 2360 ударов за сутки, есть травмированные

россияне совершили 2360 обстрелов в Донецкой области, повредив 17 жилых домов и ранив 2 гражданских лиц, 1 человек погиб в Красногоровке ранее.

Война •   •  8792 просмотра
По Донецкой области россияне нанесли 2360 ударов за сутки, есть травмированные

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой, отмечает эксперт.

политика •   •  33969 просмотра
Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт