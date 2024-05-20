Уже до конца июня: в приложение "Резерв+" планируют добавить электронные направления на ВВК

Минобороны работает над цифровизацией взаимодействий с военно-врачебными комиссиями, позволив получать направления через приложение без визитов в ТЦК и СП. Ожидается, что эти удобные цифровые изменения заработают до конца июня. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

На самом деле мы хотим сейчас, и также эта функциональность есть в нашем плане по ближайшим обновлениям, возможность получить направление на ВВК через приложение. То есть фактически не делая визит в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление на ВВК, мы сможем его в ручном виде получить в приложении - говорит Черногоренко.

Она отметила, что Минобороны осознает необходимость цифровизации взаимодействия граждан с ВВК. Сейчас идет работа над этим, и впоследствии будет опубликован анонс о прогрессе в контексте работы ВВК.

"В целом план заключается в том, чтобы ТЦК и военно-врачебные комиссии для военнообязанных были максимально удобными. Большинство процессов планируется сделать цифровыми, насколько это возможно, чтобы обеспечить удобство для граждан. Я думаю, что до конца июня, в начале июля, мы уже увидим совсем другую революционную картину по работе этих служб", - добавила Черныгоренко.

Напомним

Граждане, которые ошибочно были обозначены как "разыскиваемые" в приложении "Резерв+", могут обратиться в техническую поддержку для исправления данных, и вскоре этот процесс будет автоматизирован без необходимости посещения военных комиссариатов.