Помилковий статус "у розшуку" в додатку "Резерв+": у Міноборони розповіли, що робити
Київ • УНН
Громадяни, які помилково були позначені як "розшукувані" в додатку "Резерв+", можуть звернутися до технічної підтримки для виправлення даних, і незабаром цей процес буде автоматизовано без необхідності відвідування військових комісаріатів.
Громадяни, які під час оновлення даних у застосунку "Резерв+" дізналися про свій статус "у розшуку", можуть звернутися до технічної підтримки для коригування даних. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у ефірі телемарафону, передає УНН.
Черногоренко повідомила, що Міноборони вже запустило можливість звертатися до технічної підтримки для вирішення таких ситуацій - щодо статусу "у розшуку". Наразі розробляється додатковий функціонал, який дозволить дистанційно виправляти дані без відвідування ТЦК та СП.
Це буде дуже зручна історія, коли не треба буде ходити та "знімати себе з розшуку", якщо це було здійснено помилково. Ми розуміємо, що це людський фактор, оператор ТЦК та СП може теж помилятися, але завдяки тому, що людина бачить по собі фактичний статус, ми можемо ці помилки швидко виправляти
Заступниця міністра каже, що зараз у разі помилкового статусу розшуку потрібно звертатися до служби підтримки та офлайн через візити до ТЦК та СП. Незабаром цей процес стане автоматизованим, щоб люди не мали необхідності відвідувати ТЦК та СП для уточнення даних.
"Ми фактично стаємо свідками народження електронного ТЦК та СП, оскільки завдяки роботі команди та Міноборони вдалося скоротити контакт між оператором ТЦК і людиною до кількох кліків у телефоні", - додала вона.
Нагадаємо
Міністерство оборони запевняє, що додаток Резерв+ достатньо захищений і не несе жодних ризиків для безпеки персональних даних військовозобов'язаних українців.