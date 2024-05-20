Ошибочный статус "в розыске" в приложении "Резерв+": в Минобороны рассказали, что делать

Граждане, которые во время обновления данных в приложении "Резерв+" узнали о своем статусе "в розыске", могут обратиться в техническую поддержку для корректировки данных. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Черногоренко сообщила, что Минобороны уже запустило возможность обращаться в техническую поддержку для решения таких ситуаций - относительно статуса "в розыске". Сейчас разрабатывается дополнительный функционал, который позволит дистанционно исправлять данные без посещения ТЦК и СП.

Это будет очень удобная история, когда не надо будет ходить и "снимать себя с розыска", если это было осуществлено по ошибке. Мы понимаем, что это человеческий фактор, оператор ТЦК и СП может тоже ошибаться, но благодаря тому, что человек видит по себе фактический статус, мы можем эти ошибки быстро исправлять - подчеркнула Черногоренко.

Заместитель министра говорит, что сейчас в случае ошибочного статуса розыска нужно обращаться в службу поддержки и офлайн через визиты в ТЦК и СП. Вскоре этот процесс станет автоматизированным, чтобы люди не имели необходимости посещать ТЦК и СП для уточнения данных.

"Мы фактически становимся свидетелями рождения электронного ТЦК и СП, поскольку благодаря работе команды и Минобороны удалось сократить контакт между оператором ТЦК и человеком до нескольких кликов в телефоне", - добавила она.

Напомним

Министерство обороны уверяет, что приложение Резерв+ достаточно защищено и не несет никаких рисков для безопасности персональных данных военнообязанных украинцев.