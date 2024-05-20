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Застосунок Резерв+ не несе безпекових ризиків для особистих даних українців – Міноборони

Застосунок Резерв+ не несе безпекових ризиків для особистих даних українців – Міноборони

Київ • УНН

 • 18203 перегляди

Міністерство оборони запевняє, що додаток Резерв+ достатньо захищений і не несе жодних ризиків для безпеки персональних даних військовозобов'язаних українців.

У Міноборони запевняють, що безпека даних військовозобов'язаних є пріоритетом, і додаток Резерв+ є достатньо захищеним і не несе жодних безпекових ризиків. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ми розуміємо, що безпека даних наших військовозобов'язних є пріоритетною задачею, і наразі ми констатуємо, що застосунок не несе жодних безпекових ризиків для даних українців. І сам застосунок захищається найкращими командами, які ми змогли залучити. Можна констатувати, що це повністю безпечний застосунок для наших громадян

- каже Черногоренко.

Вона зазначила, що додаток отримав усі необхідні державні дозволи та офіційно підтверджено, що він є повністю безпечним.

Ми запустили можливість внесення даних зараз і найближчим часом, це декілька тижнів, ми додамо в застосунок наявність QR-коду. Саме QR-код прирівнює інформацію, яку утримує військовозобов'язаний з "Оберіг", до електронного військово-облікового документу

- сказала вона.

Вона повідомила, що дані з додатку можна буде показувати на блокпостах, і після зчитування QR-коду стане можлива перевірка достовірності верифікованої інформації.

Нагадаємо

За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, понад  450 тисяч українців оновили свої військово - облікові дані в додатку Резерв+, трохи менша кількість людей зробила це в  ТЦК та СП та Центрах надання адміністративних послуг.

В Україні запустили додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів18.05.24, 02:42 • 27273 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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