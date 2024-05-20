Застосунок Резерв+ не несе безпекових ризиків для особистих даних українців – Міноборони
Київ • УНН
Міністерство оборони запевняє, що додаток Резерв+ достатньо захищений і не несе жодних ризиків для безпеки персональних даних військовозобов'язаних українців.
У Міноборони запевняють, що безпека даних військовозобов'язаних є пріоритетом, і додаток Резерв+ є достатньо захищеним і не несе жодних безпекових ризиків. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ми розуміємо, що безпека даних наших військовозобов'язних є пріоритетною задачею, і наразі ми констатуємо, що застосунок не несе жодних безпекових ризиків для даних українців. І сам застосунок захищається найкращими командами, які ми змогли залучити. Можна констатувати, що це повністю безпечний застосунок для наших громадян
Вона зазначила, що додаток отримав усі необхідні державні дозволи та офіційно підтверджено, що він є повністю безпечним.
Ми запустили можливість внесення даних зараз і найближчим часом, це декілька тижнів, ми додамо в застосунок наявність QR-коду. Саме QR-код прирівнює інформацію, яку утримує військовозобов'язаний з "Оберіг", до електронного військово-облікового документу
Вона повідомила, що дані з додатку можна буде показувати на блокпостах, і після зчитування QR-коду стане можлива перевірка достовірності верифікованої інформації.
Нагадаємо
За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, понад 450 тисяч українців оновили свої військово - облікові дані в додатку Резерв+, трохи менша кількість людей зробила це в ТЦК та СП та Центрах надання адміністративних послуг.
В Україні запустили додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів18.05.24, 02:42 • 27273 перегляди