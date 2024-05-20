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"Резерв+": вже понад 450 тисяч українців оновили свої дані

"Резерв+": вже понад 450 тисяч українців оновили свої дані

Київ • УНН

 • 16985 перегляди

Понад 450 000 українців оновили свої дані у додатку "Резерв+", тоді як у ТЦК та СП та ЦНАПах це зробили менше людей, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Понад  450 тисяч українців оновили свої військово - облікові дані в додатку "Резерв+", трохи менша кількість людей зробила це в  ТЦК та СП та Центрах надання адміністративних послуг. Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія, передає УНН.

Як написав Арахамія у Telegram, статистика оновлень даних:

  • 2944 - у ТЦК та СП;
  • 3703 - у ЦНАП; 
  • 415 094 - через додаток “Резерв + “;

"Наступний крок - генерація QR коду, якій буде заміною необхідності носити з собою військовий квіток. По аналогії з Ковід-сертифікатом", - розповів Арахамія. 

Нагадаємо

Міністерство оборони розпочало тестування системи електронної черги до територіальних центрів комплектування та об'єднаних призовних пунктів у 19 центрах у кількох містах, що дозволяє здійснювати попередню реєстрацію та отримувати заплановану дату та час відвідування.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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