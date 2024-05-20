"Резерв+": вже понад 450 тисяч українців оновили свої дані
Київ • УНН
Понад 450 000 українців оновили свої дані у додатку "Резерв+", тоді як у ТЦК та СП та ЦНАПах це зробили менше людей, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Понад 450 тисяч українців оновили свої військово - облікові дані в додатку "Резерв+", трохи менша кількість людей зробила це в ТЦК та СП та Центрах надання адміністративних послуг. Про це повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія, передає УНН.
Як написав Арахамія у Telegram, статистика оновлень даних:
- 2944 - у ТЦК та СП;
- 3703 - у ЦНАП;
- 415 094 - через додаток “Резерв + “;
"Наступний крок - генерація QR коду, якій буде заміною необхідності носити з собою військовий квіток. По аналогії з Ковід-сертифікатом", - розповів Арахамія.
Нагадаємо
Міністерство оборони розпочало тестування системи електронної черги до територіальних центрів комплектування та об'єднаних призовних пунктів у 19 центрах у кількох містах, що дозволяє здійснювати попередню реєстрацію та отримувати заплановану дату та час відвідування.