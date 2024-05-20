"Резерв+": уже более 450 тысяч украинцев обновили свои данные

Более 450 тысяч украинцев обновили свои военно - учетные данные в приложении "Резерв+", чуть меньшее количество людей сделало это в ТЦК и СП и Центрах предоставления административных услуг. Об этом сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия, передает УНН.

Как написал Арахамия в Telegram, статистика обновлений данных:

2944 - в ТЦК и СП;

3703 - в ЦНАП;

415 094 - через приложение "Резерв+";



"Следующий шаг - генерация QR кода, которой будет заменой необходимости носить с собой военный цветок. По аналогии с Ковид-сертификатом", - рассказал Арахамия.

Напомним

Министерство обороны начало тестирование системы электронной очереди в территориальные центры комплектования и объединенные призывные пункты в 19 центрах в нескольких городах, что позволяет осуществлять предварительную регистрацию и получать запланированную дату и время посещения.