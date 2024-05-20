"Резерв+": уже более 450 тысяч украинцев обновили свои данные

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  89445 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  170819 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  164835 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  188240 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  161696 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120726 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125227 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135497 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125650 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118893 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

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15 мая 2024, 10:00  •  349099 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  367182 просмотра

"Резерв+": уже более 450 тысяч украинцев обновили свои данные

Более 450 000 украинцев обновили свои данные в приложении "Резерв+", тогда как в ТЦК и СП и ЦПАУ это сделали меньше людей, сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Общество •   •  9538 просмотра
"Резерв+": уже более 450 тысяч украинцев обновили свои данные

Парламент Грузии на следующей сессионной неделе преодолеет вето президента на скандальный "российский закон" - спикер

Парламент Грузии планирует преодолеть вето президента на противоречивый "российский закон" в течение следующей сессионной недели.

Новости Мира •   •  7230 просмотра
Парламент Грузии на следующей сессионной неделе преодолеет вето президента на скандальный "российский закон" - спикер

Взрывы были в Кропивницком районе, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА

Жертв и разрушений в результате взрывов в Кропивницком районе нет, ситуация контролируемая.

Война •   •  8119 просмотра
Взрывы были в Кропивницком районе, жертв и разрушений не фиксировали - ОВА

Атака НПЗ рф спецслужбами Украины: подтверждено повреждение на заводе в краснодарском крае

Атака украинских спецслужб с беспилотника повредила по меньшей мере одну установку на российском нефтеперерабатывающем заводе в краснодарском крае рф.

Война •   •  10396 просмотра
Атака НПЗ рф спецслужбами Украины: подтверждено повреждение на заводе в краснодарском крае

В приложении "Резерв+" обновили свои данные около 260 тысяч украинцев - Минобороны

Около 260 000 украинцев зарегистрировались в приложении "Резерв+", и значительно больше людей обновили свои данные через это приложение, чем через рекрутинговые центры.

Общество •   •  9817 просмотра
В приложении "Резерв+" обновили свои данные около 260 тысяч украинцев - Минобороны

На Запорожье спасатели попали под повторную атаку врага

Во время тушения пожара, вызванного российскими обстрелами в Новоандреевке Запорожской области, спасатели неоднократно попадали под вражеские обстрелы, а один пожарный получил ранения в результате сброшенного на них боеприпаса с беспилотника.

Война •   •  10675 просмотра
На Запорожье спасатели попали под повторную атаку врага

В Кропивницком сообщили о слышимых звуках взрывов

В Кропивницком, Украина, прогремели взрывы после того, как ВС ВС Украины предупредили об угрозе ракет с юго-востока.

Война •   •  12180 просмотра
В Кропивницком сообщили о слышимых звуках взрывов

В столице на Оболони открыли движение по новому путепроводу - Кличко

Новый 125-метровый путепровод по улице Полярной через улицу Богатырскую в Оболонском районе Киева открыт для движения транспорта, а к осени планируется завершить дополнительные работы на участке, в частности обустройство велодорожек, остановок общественного транспорта и благоустройство территории.

Общество •   •  11849 просмотра
В столице на Оболони открыли движение по новому путепроводу - Кличко

Франциск заявил, что суррогатное материнство превращается в бизнес и рассказал, как относится к усыновлению

Папа Франциск осудил суррогатное материнство, которое иногда, по его словам, превращается в бизнес. Также он подчеркнул необходимость медицинского и морального консультирования в случаях усыновления.

Общество •   •  10939 просмотра
Франциск заявил, что суррогатное материнство превращается в бизнес и рассказал, как относится к усыновлению

Союзники по G7 настроены относительно плана США по замороженным российским активам для Украины - FT

Союзники по G7 настроены относительно плана США по замороженным российским активам для Украины еще до потенциального президентства Трампа, указывает FT.

Экономика •   •  12463 просмотра
Союзники по G7 настроены относительно плана США по замороженным российским активам для Украины - FT