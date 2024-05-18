Міноборони запустило нову систему електронної черги для ТЦК та СП
Київ • УНН
Міністерство оборони розпочало тестування системи електронної черги до територіальних центрів комплектування та об'єднаних призовних пунктів у 19 центрах у кількох містах, що дозволяє здійснювати попередню реєстрацію та отримувати заплановану дату та час відвідування.
Міноборони розпочало тестування нового сервісу - електронної черги до ТЦК та СП. Про це відомство повідомило на сторінці у Facebook, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що попередній запис можливий в 19 ТЦК – тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці, Кропивницького.
Повний перелік доступний за посиланням.
Щоб записатись до е-черги треба обрати ТЦК та СП, в якому ви перебуваєте на обліку або за місцем вашої актуальної реєстрації. Потім ввести персональні дані, підтвердити номер телефону. На номер прийде повідомлення з датою та часом візиту.
Нагадаємо
У Державній прикордонній службі України назвали категорії громадян України в яких під час перетину кордону будуть від сьогодні, 18 травня перевіряти наявність військово-облікового документа.
Грошова винагорода та відпустка за знищену техніку, сертифікат на авто для мобілізованих: які ще заохочення передбачає закон про посилення мобілізації18.05.24, 07:00 • 53063 перегляди