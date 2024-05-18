Грошова винагорода та відпустка за знищену техніку, сертифікат на авто для мобілізованих: які ще заохочення передбачає закон про посилення мобілізації
Київ • УНН
За знищення ворожої зброї та техніки українські військові отримають грошову винагороду та додаткові дні відпустки, а також пільги у вигляді сертифікатів на придбання автомобілів та компенсації за програмою єОселя під час воєнного стану.
Від сьогодні українським військовим будуть виплачувати грошову винагороду, а також зможуть додаткову відпустку до 15 днів на рік за знищення ворожої зброї та техніки. Для мобілізованих також з’явиться можливість отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу та матимуть право на компенсацію за кредитом по програмі єОселя, передає УНН.
Деталі
Згідно з законом, військовослужбовцям під час дії воєнного стану виплачуватимуться винагорода за знищене (захоплене) озброєння та військову, бойову техніку противника у розмірі від чотирьох до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня.
Наразі такі виплати будуть на рівні від 11680 гривень до 876 тис. гривень. Також військовослужбовцям надаватимуть додаткова відпустка за знищену техніку тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.
Також військовослужбовцям, які уклали контракт, мають право протягом трьох місяців отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тис. гривень
Сертифікат на купівлю транспортного засобу видається військовослужбовцю при укладенні контракту лише один раз
Також зазначається, що громадяни, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на навчання, може надаватися два місяці відстрочки для вирішення "своїх проблем".
Військовим у разі укладання першого мають право на компенсацію 50% першого внеску за кредитом по програмі єОселя та додатково 100 тис. гривень після першого року військової служби, та ще 100 тис. гривень після другого.
Військовослужбовцям, а також їх дружина(чоловікам), які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації не нараховуватимуться штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом.
Однак, дана норма не розповсюджується на кредитні договори щодо придбання квартири, житлового будинку, або автомобіля.
Що ще передбачає закон про посилення мобілізації читайте в матеріалі УНН.
Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних16.05.24, 11:19 • 415087 переглядiв