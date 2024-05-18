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В ДПСУ назвали категорії людей у яких прикордонники перевірятимуть військово-облікові документи

В ДПСУ назвали категорії людей у яких прикордонники перевірятимуть військово-облікові документи

Київ • УНН

 • 26299 перегляди

У Державній прикордонній службі України назвали категорії громадян України в яких під час перетину кордону будуть від сьогодні, 18 травня перевіряти наявність військово-облікового документа.

Речник ДПСУ Андрій Демченко назвав категорії громадян України в яких під час перетину кордону будуть від сьогодні, 18 травня перевіряти наявність військово-облікового документа. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Від сьогодні ми перевіряємо в окремих категорій громадян наявність в них військово-облікового документа з відповідними відмітками. В першу чергу – це стосується тих осіб, які заброньовані на час воєнного стану, ті які відповідно до висновку ВЛК не придатні до військової служби й виключені з військового обліку. Також це стосується у кого на утриманні є троє та більше дітей до 18 років, хто самостійно виховує дитину, або у кого є дитина до 18 років і дружина яка проходить військову службу. А також інші категорії осіб, які відповідно до правил перетину кордону підпадають під можливість перетину кордону відповідно до пункту 2.6 й мають відстрочку від призову,

- розповів Демченко.

Деталі

Він зазначив, що прикордонники не перевіряють наявність військово-облікового документа в інших категорій осіб, які правилами перетину кордону прописані окремими пунктами.

В першу чергу це не стосується водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарних вантажів, водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів. Це не стосується осіб з інвалідністю та осіб, які супроводжують людей з інвалідністю, або дітей з інвалідністю. Також це не стосується осіб за окремими посадами державної служби, не стосується окремих працівників залізниці, а також працівників авіаційної та морської галузі,

- пояснив Демченко.

Окрім того, він заявив, що через ці зміни, які вступили в силу з 18 травня, не спостерігався якийсь ажіотаж на кордоні вчора, або в попередні дні."Звісно, що черги останні дні на кордоні були присутні, особливо на кордоні з Польщею, але потрібно розуміти й уникнути будь-яких маніпуляцій, чи спекуляцій…Чоловіки не становлять основної категорії тих, хто перетинає кордон", - зазначив Демченко.

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Також він зауважив, що перевірка від сьогодні, 18 травня військово-облікових документів в окремої категорії громадян не впливає суттєво на перетин кордону чоловіками.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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