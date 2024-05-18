Закон про посилення мобілізації набрав чинності: хто може отримати відстрочку від військової служби

Сьогодні, 18 травня, набрав чинності закон про посилення мобілізації, який, зокрема, надає військовозобов’язаним право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. УНН нагадує, хто може отримати відстрочку та може бути заброньований.

Деталі

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

заброньовані на період мобілізації та на воєнний час і перебувають на спеціальному військовому обліку;

визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6-12 місяців. Однак, потім необхідно буде повторно пройти медкомісію;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

опікун особи, визнаної судом недієздатною;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними;

члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім’ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду;

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступник, дисциплінарні інспектори Вищої ради правосуддя;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

голова та інші члени Рахункової палати;

дипломатичні службовці, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол.

Підлягають мобілізації тільки за бажанням:

особи з інвалідністю (на військову службу за контрактом);

особи, звільнені з полону;

особи, віком до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу.

Також не підлягатимуть мобілізації здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Мобілізація студентів: хто згідно з новим законом має відстрочку та які є нюанси

"Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою", - йдеться у законі.

Також громадяни України, які навчалися у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, однак були відраховані, зберігають таке право до завершення поточного навчального року.

Наголошується, що перевірку підстав щодо надання відстрочки та її оформлення буде проводити ТЦК. Також відстрочка може оформлюватися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів, який має запрацювати на початку червня.

Також в законі про мобілізацію вказується, хто може бути заброньований від мобілізації, зокрема, особи, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та мають категорії державних посад “А”, “Б”, “В”;

в органах державної влади, інших державних органах, Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратурі, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, в судах, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

на підприємствах, які є визнані критично важливим.

Народні депутати можуть забронювати не більше ніж двох своїх помічників.

Порядок та організація бронювання, критерії, перелік посад і професій, а також обсяги бронювання військовозобов’язаних прийматиме Кабмін.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних щодо працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та сфери цифровізації, зокрема, електронних комунікаційних послуг.