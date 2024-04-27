Мобілізація студентів: хто згідно з новим законом має відстрочку та які є нюанси

Про зміни та нюанси щодо норм мобілізації студентів розповіли журналісту УНН юристи. Зокрема, згідного нового Закону мобілізація не передбачена для здобувачів професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Так, Президент України Володимир Зеленський 16 квітня підписав закон №10449 про мобілізацію.

Згодом, 17 квітня газета "Голос України" опублікувала інформацію про мобілізаційний закон. Таким чином він набуде чинності 18 травня.

ХТО ІЗ СТУДЕНТІВ МАТИМЕ ПРАВО НА ВІДСТРОЧКУ

Юристка ГО "Юридична сотня" Ольга Марко зазначила, що відповідно до нових змін не усі студенти, які мають відстрочку зараз, збережуть таке право.

Проте Закон передбачає застереження, що за ситуації, коли особа через зміни до законодавства втратить право на відстрочку за цією підставою, за нею збережеться таке право до завершення поточного навчального року. Тобто цей навчальний рік вони зможуть закінчити. - пояснила Марко.

За її словами, за цим Законом право на відстрочку надалі будуть мати лише ті студенти, які здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти. При цьому порядок рівнів освіти визначений на законодавчому рівні, а саме в Законі України "Про освіту":

дошкільна освіта;

початкова освіта;

базова середня освіта;

профільна середня освіта;

перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

фахова передвища освіта;

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.

ВІДСТРОЧКА ДЛЯ АСПІРАНТІВ

Спочатку згідно з початковою версією законопроєкта про мобілізацію №10449, аспіранти, які здобували освіту на умовах контракту, підлягали призову на час мобілізації. Проте у Верховній Раді зауважили, що не може бути поділу на тих хто навчається в аспірантурі за контрактом, й на тих хто навчається на бюджеті, адже це суперечило Конституції України.

Адвокат Ігор Ясько вказав, що відстрочку від мобілізації отримають аспіранти, які навчаються:

як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання;

докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

викладачі, які мають науковий ступінь, закладів вищої та фахової освіти, наукових установ та організацій, а також педагогічні працівники цих закладів, вчителі шкіл за умови, що вони мають не менш як 0,75 ставки.

В ПЕРІОД КАНІКУЛ ЗА СТУДЕНТОМ ЗБЕРІГАЄТЬСЯ ВІДСТРОЧКА

Марко зазначила, що у період поки людина знову не набула статусу здобувача освіти її зможуть мобілізувати.

Звичайно у період канікул за студентами їх статус зберігається, тобто якщо особа переходить з 2 курсу на 3, наприклад, влітку право на відстрочку зберігається. Інша справа, коли вже один рівень освіти завершено і особа перебуває в процесі вступної кампанії. Щодо таких ситуацій застережень не передбачено, тому у період поки особа знову не набула статусу здобувача освіти її зможуть мобілізувати. - зауважила Марко.

Ясько додав, що випускників не мобілізаційного віку (молодше 25 років) перед вступом до магістратури чи аспірантури не будуть мобілізовувати до армії, адже вони фактично ще перебувають у статусі призовника, а не військовозобов’язаного.



Окрім того, Марко зазначила, що не підлягають мобілізації здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у ч. 2 ст. 10 Закону України "Про освіту", а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Наприклад, особа раніше навчалась лише на бакалаврському рівні (перший рівень вищої освіти), а зараз на магістерському (другий рівень), тоді право на відстрочку зберігається. А от у ситуації, коли особа раніше здобула ступінь бакалавра, а зараз знову навчається на цьому рівні, але вже на іншій спеціальності – в такому разі право на відстрочку втрачається. При цьому вік особи значення не має. - розповіла Марко.

УМОВИ ВІДСТРОЧКИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 30+

Адвокат Ясько зазначив, що вони аналогічні усім іншим, хоча депутати і намагалися обмежити цей момент восени 2023 року, зареєструвавши проєкт № 9672 про скасування права на відстрочку особам, які здобувають вищу освіту і яким понад 30 років, але це неконституційно і дискримінаційно, а також порушує принцип рівності. Наразі документ на паузі.

ЯК ЧАСТО ПОТРІБНО ПІДТВЕРДЖУВАТИ НАВЧАННЯ?

Юристка Марко повідомила, що на практиці, ТЦК та СП надають відстрочки на 6 місяців, після спливу яких необхідно з’явитись та актуалізувати дані. Таким чином ТЦК та СП перевіряють чи не змінились обставини за цей час, і чи дійсно особа надалі має право на відстрочку.

Адвокат Ясько додав, що відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" студенти зобов'язані щороку до 1 жовтня підтверджувати право на відстрочку і подавати до ТЦК та СП відповідні документи (довідку з навчального закладу, яку можна оформити в деканаті свого факультету).

Додамо

Раніше УНН писав хто загалом може отримати відстрочку від мобілізації.