Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Об изменениях и нюансах относительно норм мобилизации студентов рассказали журналисту УНН юристы. В частности, согласно новому Закону мобилизация не предусмотрена для соискателей профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной формам и получающих уровень образования, который является выше ранее полученного.

Так, Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон №10449 о мобилизации.

Впоследствии, 17 апреля газета "Голос Украины" опубликовала информацию о мобилизационном законе. Таким образом он вступит в силу 18 мая.

КТО ИЗ СТУДЕНТОВ БУДЕТ ИМЕТЬ ПРАВО НА ОТСРОЧКУ

Юрист ОО "Юридическая сотня" Ольга Марко отметила, что в соответствии с новыми изменениями не все студенты, которые имеют отсрочку сейчас, сохранят такое право.

Однако Закон предусматривает оговорку, что в ситуации, когда лицо из-за изменений в законодательство потеряет право на отсрочку по этому основанию, за ним сохранится такое право до завершения текущего учебного года. То есть этот учебный год они смогут закончить. - объяснила Марко.

По ее словам, по этому Закону право на отсрочку в дальнейшем будут иметь только те студенты, которые получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования. При этом порядок уровней образования определен на законодательном уровне, а именно в Законе Украины "Об образовании":

дошкольное образование;

начальное образование;

базовое среднее образование;

профильное среднее образование;

первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

профессиональное предвысшее образование;

начальный уровень (короткий цикл) высшего образования;

первый (бакалаврский) уровень высшего образования;

второй (магистерский) уровень высшего образования;

третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.

ОТСРОЧКА ДЛЯ АСПИРАНТОВ

Сначала согласно первоначальной версии законопроекта о мобилизации №10449, аспиранты, которые получали образование на условиях контракта, подлежали призыву на время мобилизации. Однако в Верховной Раде отметили, что не может быть разделения на тех, кто учится в аспирантуре по контракту, и на тех, кто учится на бюджете, ведь это противоречило Конституции Украины.

Адвокат Игорь Ясько указал, что отсрочку от мобилизации получат аспиранты, которые учатся:

как по бюджетной, так и по контрактной форме обучения;

докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

преподаватели, имеющие научную степень, заведений высшего и профессионального образования, научных учреждений и организаций, а также педагогические работники этих заведений, учителя школ при условии, что они имеют не менее 0,75 ставки.

В ПЕРИОД КАНИКУЛ ЗА СТУДЕНТОМ СОХРАНЯЕТСЯ ОТСРОЧКА

Марко отметила, что в период пока человек снова не приобрел статус соискателя образования его смогут мобилизовать.

Обычно в период каникул за студентами их статус сохраняется, то есть если лицо переходит со 2 курса на 3, например, летом право на отсрочку сохраняется. Другое дело, когда уже один уровень образования завершен и лицо находится в процессе вступительной кампании. По таким ситуациям оговорок не предусмотрено, поэтому в период пока лицо снова не приобрело статус соискателя образования его смогут мобилизовать. - заметила Марко.

Ясько добавил, что выпускников не мобилизационного возраста (моложе 25 лет) перед поступлением в магистратуру или аспирантуру не будут мобилизовать в армию, ведь они фактически еще находятся в статусе призывника, а не военнообязанного.



Кроме того, Марко отметила, что не подлежат мобилизации соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной в ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании", а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Например, лицо ранее училось только на бакалаврском уровне (первый уровень высшего образования), а сейчас на магистерском (второй уровень), тогда право на отсрочку сохраняется. А вот в ситуации, когда лицо ранее получило степень бакалавра, а сейчас снова учится на этом уровне, но уже на другой специальности - в таком случае право на отсрочку теряется. При этом возраст лица значения не имеет. - рассказала Марко.

УСЛОВИЯ ОТСРОЧКИ ДЛЯ МУЖЧИН 30+

Адвокат Ясько отметил, что они аналогичны всем остальным, хотя депутаты и пытались ограничить этот момент осенью 2023 года, зарегистрировав проект № 9672 об отмене права на отсрочку лицам, которые получают высшее образование и которым более 30 лет, но это неконституционно и дискриминационно, а также нарушает принцип равенства. Сейчас документ на паузе.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПОДТВЕРЖДАТЬ ОБУЧЕНИЕ?

Юрист Марко сообщила, что на практике, ТЦК и СП предоставляют отсрочки на 6 месяцев, по истечении которых необходимо появиться и актуализировать данные. Таким образом ТЦК и СП проверяют не изменились ли обстоятельства за это время, и действительно ли лицо в дальнейшем имеет право на отсрочку.

Адвокат Ясько добавил, что в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" студенты обязаны ежегодно до 1 октября подтверждать право на отсрочку и подавать в ТЦК и СП соответствующие документы (справку из учебного заведения, которую можно оформить в деканате своего факультета).

Добавим

Ранее УНН писал кто в целом может получить отсрочку от мобилизации.