В Україні змінено порядок бронювання працівників паливно-енергетичного та цифрового секторів

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних щодо працівників підприємств паливно-енергетичного комплексу та сфери цифровізації, зокрема, електронних комунікаційних послуг. Деталі вказані в урядовій постанові №555 від 14 травня 2024 року, пише УНН.

Деталі

У документі вносяться зміни до Порядку, згідно з якими "військовозобов’язані керівники зазначених підприємств, установ і організацій та їх заступники, а також працівники підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, та підприємств, які надають електронні комунікаційні послуги та/або послуги доступу до електронних комунікаційних мереж та їх інфраструктури, що визначені Мінцифри критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері цифровізації, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності".

У постанові вказано, що до таких підприємств, установ і організацій "не застосовуються обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, зазначені в абзаці восьмому цього пункту (7)".

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Також, згідно з документом, підлягають бронюванню працівники, які залучені у "будівництво, ремонт, відновлення, виготовлення та/або постачання обладнання, надають послуги, проводять інші інженернотехнічні заходи, спрямовані на забезпечення безперебійного функціонування об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи (…), підприємств, що обслуговують системи життєзабезпечення, та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт та/або розміщення газопоршневих та газотурбінних установок (…), а також пов’язаних з ними мереж (…), вузлів обліку, іншого пов’язаного обладнання (…), а також працівники зазначених в абзаці другому цього пункту (7) підприємств, установ і організацій". А також "технічні працівники, включені… до складу аварійно-відновлювальних бригад підприємств, що забезпечують роботу електрокомунікаційних мереж у період знеструмлень та здійснюють роботи з аварійного відновлення мереж електрокомунікацій на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей (…)".

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