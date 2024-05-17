В Украине изменен порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonskaya-oblastХерсонская область
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  71882 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  124266 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
  •  117643 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
  •  114363 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
  •  153780 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  62151 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  148856 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135559 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140155 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150132 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

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Враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров - Сырский

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В Харькове продолжается ликвидация последствий ночной атаки рф - Синегубов

В Харькове продолжается ликвидация последствий ночной атаки рф - Синегубов

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Зеленский: самая глубокая точка продвижения врага на Харьковщине - 10 километров

Зеленский: самая глубокая точка продвижения врага на Харьковщине - 10 километров

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На Харьковском направлении продолжается бой в районе Старицы - Генштаб

На Харьковском направлении продолжается бой в районе Старицы - Генштаб

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Уплату налогов в рф следует считать взяточничеством - Международная рабочая группа по санкциям против россии

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Глава НАК "Нафтогаз Украины" рассказал, как они готовятся к новому отопительному сезону

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

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16 мая 2024, 08:19  •  148856 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  211794 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  231679 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  433093 просмотра

В Украине изменен порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов

Украина вносит изменения в порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов для прохождения военной службы во время особого периода.

Экономика •   •  2540 просмотра
В Украине изменен порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов

Зеленский о цели наступления россиян на Харьковщине: Волчанск - их цель

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Волчанск является ключевой целью российского наступления в Харьковской области, поскольку они стремятся контролировать 10-километровую зону от границы, но сейчас ситуация стабилизировалась.

Война •   •  2912 просмотра
Зеленский о цели наступления россиян на Харьковщине: Волчанск - их цель

Враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров - Сырский

Российские войска расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров, сосредоточив основные усилия на направлении Стрелечья - Липцы и захвате Волчанска Харьковской области.

Война •   •  3173 просмотра
Враг расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров - Сырский

В Харькове продолжается ликвидация последствий ночной атаки рф - Синегубов

российские войска ночью атаковали Харьков с помощью беспилотников "Shahed" и ракет С-300, повредив многоэтажный дом. Анализ повреждений и ликвидация последствий продолжается.

Война •   •  3984 просмотра
В Харькове продолжается ликвидация последствий ночной атаки рф - Синегубов

Зеленский: самая глубокая точка продвижения врага на Харьковщине - 10 километров

Украинские войска стабилизировали ситуацию в Харьковской области, но российские войска продвинулись на 10 километров вглубь Харьковской области.

Война •   •  4113 просмотра
Зеленский: самая глубокая точка продвижения врага на Харьковщине - 10 километров

На Харьковском направлении продолжается бой в районе Старицы - Генштаб

На Харьковском направлении продолжаются бои под Станицей, ситуация в Волчанске контролируемая, а украинские войска улучшают тактические позиции на отдельных участках.

Война •   •  5088 просмотра
На Харьковском направлении продолжается бой в районе Старицы - Генштаб

Уплату налогов в рф следует считать взяточничеством - Международная рабочая группа по санкциям против россии

Многие крупные иностранные компании продолжают работать в россии, несмотря на ее вторжение в Украину, предоставляя ресурсы, которые могут способствовать военным действиям. Поэтому в Международной рабочей группе по санкциям против россии предлагается рассматривать уплату налогов этими компаниями в россии как взяточничество, которое наказывается штрафами.

политика •   •  4474 просмотра
Уплату налогов в рф следует считать взяточничеством - Международная рабочая группа по санкциям против россии

Пытался поджечь синагогу: во Франции полицейские застрелили вооруженного мужчину

Вооруженный мужчина был застрелен французской полицией после попытки поджечь синагогу в Руане.

Новости Мира •   •  3829 просмотра
Пытался поджечь синагогу: во Франции полицейские застрелили вооруженного мужчину

Глава НАК "Нафтогаз Украины" рассказал, как они готовятся к новому отопительному сезону

"Нафтогаз Украины" активно готовится к новому отопительному сезону. В этом году добыча газа увеличена до 15 миллиардов кубометров; добыча нефти - на 2 миллиона тонн.

Экономика •   •  4376 просмотра
Глава НАК "Нафтогаз Украины" рассказал, как они готовятся к новому отопительному сезону

Президент Бразилии не поедет на Саммит мира по Украине: назвал причину

Президент Бразилии Лула да Силва не посетит Саммит мира по Украине, поскольку не видит "смысла" участвовать в мероприятии, в котором не участвуют две конфликтующие стороны.

Война •   •  6036 просмотра
Президент Бразилии не поедет на Саммит мира по Украине: назвал причину