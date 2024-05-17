В Украине изменен порядок бронирования работников топливно-энергетического и цифрового секторов

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных в отношении работников предприятий топливно-энергетического комплекса и сферы цифровизации, в частности, электронных коммуникационных услуг. Детали указаны в правительственном постановлении №555 от 14 мая 2024 года, пишет УНН.

Детали

В документе вносятся изменения в Порядок, согласно которым "военнообязанные руководители указанных предприятий, учреждений и организаций и их заместители, а также работники предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, перечень которых утверждается Минэнерго, и предприятий, предоставляющих электронные коммуникационные услуги и/или услуги доступа к электронным коммуникационным сетям и их инфраструктуре, которые определены Минцифры критически важными для функционирования экономики в особый период в сфере цифровизации, подлежат бронированию".

В постановлении указано, что к таким предприятиям, учреждениям и организациям "не применяются ограничения по количеству военнообязанных, подлежащих бронированию, указанные в абзаце восьмом настоящего пункта (7)".

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Также, согласно документу, подлежат бронированию работники, которые вовлечены в "строительство, ремонт, восстановление, изготовление и/или поставку оборудования, предоставляют услуги, проводят другие инженернотехнические мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования объединенной энергетической системы и газотранспортной системы (...), предприятий, обслуживающих системы жизнеобеспечения, и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт и/или размещение газопоршневых и газотурбинных установок (...), а также связанных с ними сетей". А также "технические работники, включенные... в состав аварийно-восстановительных бригад предприятий, которые обеспечивают работу электрокоммуникационных сетей в период обесточиваний и осуществляют работы по аварийному восстановлению сетей электрокоммуникаций на территориях Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей (...)".

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