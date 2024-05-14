Правительство создало условия для бронирования работников предприятий, привлеченных к восстановлению энергетики

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных, направленные на создание необходимых условий для бронирования работников предприятий, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, оказание услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате агрессии рф имущества объектов критической инфраструктуры. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 27.01.2023 N 76 "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время - написал Мельничук.

По его словам, изменения направлены на создание необходимых условий для бронирования работников предприятий, учреждений и организаций, топливно-энергетического комплекса и их подрядных организаций, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, предоставление услуг, изготовление и/или поставку оборудования, другие инженерно-технические мероприятия, направленные на восстановление разрушенного/поврежденного в результате вооруженной агрессии рф имущества объектов критической инфраструктуры, бесперебойное функционирование Объединенной энергетической системы и газотранспортной системы Украины в особый период, перечень которых утверждается Минэнерго.

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