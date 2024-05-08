В ВР рассматривают две модели экономического бронирования - Арахамия

Сейчас есть две модели экономического бронирования, которые обсуждаются. Об этом заявил председатель парламентской фракции "Слуга народа", член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Есть две модели экономического бронирования. Они в дискуссии, есть дискуссии вокруг этих тем. С одной стороны мы с вами понимаем, что мы не можем даже ни одного доллара из этой огромной помощи тратить на зарплаты военным, а мы хотим их поднимать. С другой стороны для того, чтобы эти деньги появлялись экономика должна работать, но вопрос справедливости. Многие оппоненты говорят, что тогда богатые не служат, а бедные идут в армию - рассказал Арахамия.

По его словам, первая модель предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тыс. грн, которых будет хватать для содержания бойца.

Арахамия отметил, что вторая модель - это квотное бронирование по отраслям.

Например, медиа. Условно говоря, у вас есть 10% людей, которых вы можете забронировать. Кто это будет - руководитель будет решать самостоятельно. И вы платите за это минимальную заработную плату бойца ежемесячно. Сейчас минимальная это 20 тыс. грн, то есть 20 тыс. грн за каждого забронированного человека вы платите ежемесячно дополнительно к своим налогам - объяснил Арахамия.

Дополнение

В апреле премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам внести обновленное постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.