У ВР розглядають дві моделі економічного бронювання – Арахамія

Наразі є дві моделі економічного бронювання, які обговорюються. Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Є дві моделі економічного бронювання. Вони в дискусії, є дискусії навколо цих тем. З одного боку ми з вами розуміємо, що ми не можемо навіть жодного долара з цієї величезної допомоги витрачати на зарплати військовим, а ми хочемо їх підіймати. З іншого боку для того, щоб ці гроші з’являлися економіка має працювати, але питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що тоді багаті не служать, а бідні йдуть до армії

За його словами, перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобов’язаного має бути 35 тис. грн, яких вистачатиме для утримання бійця.

Арахамія зазначив, що друга модель – це квотне бронювання по галузях.

Наприклад, медіа. Умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких ви можете забронювати. Хто це буде – керівник вирішуватиме самостійно. І ви сплачуєте за це мінімальну заробітну плату бійця щомісяця. Зараз мінімальна це 20 тис. грн, тобто 20 тис. грн за кожну заброньовану особу ви сплачуєте щомісяця додатково до своїх податків