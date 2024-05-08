У ВР розглядають дві моделі економічного бронювання – Арахамія

ukenru
17:57 • 11 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 46727 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 143199 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 119488 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 123704 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 119733 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 118340 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 110873 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129643 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142614 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
55 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 107500 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 59772 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 66551 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 87045 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 46759 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 143149 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 321807 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 406606 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 417894 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 329739 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 11 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 66551 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 59772 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 82897 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 97529 перегляди
Актуальне
У ВР розглядають дві моделі економічного бронювання – Арахамія

У ВР розглядають дві моделі економічного бронювання – Арахамія

Київ • УНН

 • 56216 перегляди

Обговорюються дві моделі економічного бронювання: одна, коли військовозобов'язані сплачують 35 000 гривень податків на утримання солдата, а інша - з галузевими квотами, коли компанії платять мінімальну заробітну плату солдата за кожного зарезервованого працівника.

Наразі є дві моделі економічного бронювання, які обговорюються. Про це заявив голова парламентської фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Давид Арахамія під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Є дві моделі економічного бронювання. Вони в дискусії, є дискусії навколо цих тем. З одного боку ми з вами розуміємо, що ми не можемо навіть жодного долара з цієї величезної допомоги витрачати на зарплати військовим, а ми хочемо їх підіймати. З іншого боку для того, щоб ці гроші з’являлися економіка має працювати, але питання справедливості. Багато опонентів кажуть, що тоді багаті не служать, а бідні йдуть до армії

- розповів Арахамія.

За його словами, перша модель передбачає, що розмір податків із зарплати військовозобов’язаного має бути 35 тис. грн, яких вистачатиме для утримання бійця.

Арахамія зазначив, що друга модель – це квотне бронювання по галузях.

Наприклад, медіа. Умовно кажучи, у вас є 10% людей, яких ви можете забронювати. Хто це буде – керівник вирішуватиме самостійно. І ви сплачуєте за це мінімальну заробітну плату бійця щомісяця. Зараз мінімальна це 20 тис. грн, тобто 20 тис. грн за кожну заброньовану особу ви сплачуєте щомісяця додатково до своїх податків

- пояснив Арахамія.

Доповнення

У квітні прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерства внести оновлену постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоПолітика
sluha-naroduСлуга народу
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
denys-shmyhalДенис Шмигаль
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36