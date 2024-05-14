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Уряд створив умови для бронювання працівників підприємств, залучених до відновлення енергетики

Уряд створив умови для бронювання працівників підприємств, залучених до відновлення енергетики

Київ • УНН

 • 21453 перегляди

Уряд вніс зміни до порядку, які дозволять бронювати працівників на підприємствах, що беруть участь у відновленні критично важливої інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської агресії.

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних, які спрямовані на створення необхідних умов для бронювання працівників підприємств, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок агресії рф майна об’єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 27.01.2023 N 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час

- написав Мельничук.

За його словами, зміни спрямовані на створення необхідних умов для бронювання працівників підприємств, установ і організацій, паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення та/або поставку обладнання, інші інженерно-технічні заходи, що спрямовані на відновлення зруйнованого/пошкодженого внаслідок збройної агресії рф майна об’єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України в особливий період, перелік яких затверджується Міненерго.

У ВР розглядають дві моделі економічного бронювання – Арахамія 08.05.24, 21:10 • 56216 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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