Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы

Сегодня, 18 мая, вступил в силу закон об усилении мобилизации, который, в частности, предоставляет военнообязанным право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения. УНН напоминает, кто может получить отсрочку и может быть забронирован.

Детали

Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные:

забронированные на период мобилизации и на военное время и находятся на специальном воинском учете;

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев. Однако, потом необходимо будет повторно пройти медкомиссию;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи;

женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, на содержании которых находится ребенок, который до момента усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком и/или своими отцом или матерью (отцом или матерью жены (мужа), если она сама нуждается в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

опекун лица, признанного судом недееспособным;

имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

имеющих жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

которые имеют одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными;

члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе;

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

председатель и другие члены Счетной палаты;

дипломатические служащие, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол.

Подлежат мобилизации только по желанию:

лица с инвалидностью (на военную службу по контракту);

лица, освобожденные из плена;

лица в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.

Также не будут подлежать мобилизации соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам и получают уровень образования, который выше ранее полученного.

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

"Не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные из числа граждан, проходивших военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу с их согласия", - говорится в законе.

Также граждане Украины, которые учились в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, однако были отчислены, сохраняют такое право до завершения текущего учебного года.

Отмечается, что проверку оснований для предоставления отсрочки и ее оформления будет проводить ТЦК. Также отсрочка может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров, который должен заработать в начале июня.

Также в законе о мобилизации указывается, кто может быть забронирован от мобилизации, в частности, лица, которые работают:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и имеют категории государственных должностей "А", "Б", "В";

в органах государственной власти, других государственных органах, Нацполиции, НАБУ, ГБР, прокуратуре, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, Службе судебной охраны, в судах, а также на штатных должностях патронатных служб государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

на предприятиях, которые признаны критически важным.

Народные депутаты могут забронировать не более двух своих помощников.

Порядок и организация бронирования, критерии, перечень должностей и профессий, а также объемы бронирования военнообязанных будет принимать Кабмин.

Напомним

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных в отношении работников предприятий топливно-энергетического комплекса и сферы цифровизации, в частности, электронных коммуникационных услуг.