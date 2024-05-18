В ГПСУ назвали категории людей у которых пограничники будут проверять военно-учетные документы

Представитель ГПСУ Андрей Демченко назвал категории граждан Украины, у которых при пересечении границы будут с сегодняшнего дня, 18 мая проверять наличие военно-учетного документа. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

С сегодняшнего дня мы проверяем у отдельных категорий граждан наличие у них военно-учетного документа с соответствующими отметками. В первую очередь - это касается тех лиц, которые забронированы на время военного положения, те которые согласно заключению ВВК не пригодны к военной службе и исключены из воинского учета. Также это касается у кого на иждивении есть трое и более детей до 18 лет, кто самостоятельно воспитывает ребенка, или у кого есть ребенок до 18 лет и жена которая проходит военную службу. А также другие категории лиц, которые в соответствии с правилами пересечения границы подпадают под возможность пересечения границы в соответствии с пунктом 2.6 и имеют отсрочку от призыва, - рассказал Демченко.

Детали

Он отметил, что пограничники не проверяют наличие военно-учетного документа у других категорий лиц, которые правилами пересечения границы прописаны отдельными пунктами.

В первую очередь это не касается водителей, осуществляющих перевозки гуманитарных грузов, водителей, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров. Это не касается лиц с инвалидностью и лиц, сопровождающих людей с инвалидностью, или детей с инвалидностью. Также это не касается лиц по отдельным должностям государственной службы, не касается отдельных работников железной дороги, а также работников авиационной и морской отрасли, - объяснил Демченко.

Кроме того, он заявил, что из-за этих изменений, которые вступили в силу с 18 мая, не наблюдался какой-то ажиотаж на границе вчера, или в предыдущие дни. "Конечно, очереди последние дни на границе присутствовали, особенно на границе с Польшей, но нужно понимать и избежать каких-либо манипуляций, или спекуляций...Мужчины не составляют основной категории тех, кто пересекает границу", - отметил Демченко.

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Также он отметил, что проверка с сегодняшнего дня, 18 мая военно-учетных документов у отдельной категории граждан не влияет существенно на пересечение границы мужчинами.

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