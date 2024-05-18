В Госпогранслужбе опровергли увеличение количества мужчин, пересекающих границу

В Госпогранслужбе заявили, что информация, которую распространили медиа об увеличении количества мужчин, пересекающих границу, не соответствует действительности, передает УНН.

В течение последних дней наблюдается увеличение движения лиц и транспорта через пункты пропуска на границе с Польшей. На выезд из Украины три дня подряд накапливались очереди из транспортных средств, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сегодня накопление из легковушек зафиксировано в "Устилуге", и незначительное перед пунктом пропуска "Угринов". На остальных направлениях очереди отсутствуют в обоих направлениях.

Стоит отметить, что информация, которую распространили медиа об увеличении количества мужчин, пересекающих границу, не соответствует действительности. Количество пропущенных мужчин на законных основаниях и мужчин призывного возраста, которых не пропустили по разным причинам, в условиях увеличения пассажиропотока не выросло, - информирует ГПСУ.

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Дополнение

Сегодня, 18 мая, вступил в силу закон об усилении мобилизации, который, в частности, предоставляет военнообязанным право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения. УНН напоминает, кто может получить отсрочку и может быть забронирован.