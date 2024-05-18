В Госпогранслужбе опровергли увеличение количества мужчин, пересекающих границу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  66763 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  67774 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  123614 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  117792 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  116102 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  122818 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134197 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125250 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118554 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  207587 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Публикации

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16 мая 2024, 09:35  •  207587 просмотра
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15 мая 2024, 10:00  •  259816 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  279180 просмотра
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  479519 просмотра

В Госпогранслужбе опровергли увеличение количества мужчин, пересекающих границу

Государственная пограничная служба опровергает сообщения СМИ об увеличении количества мужчин, пересекающих границу.

Общество •   •  3862 просмотра
В Госпогранслужбе опровергли увеличение количества мужчин, пересекающих границу

Украина имеет лишь около 25% необходимых средств ПВО - Президент

Украина имеет лишь около 25% необходимых средств противовоздушной обороны, также армия нуждается в 120-130 истребителях F-16 или других современных самолетов, чтобы иметь паритет с россией.

Война •   •  6626 просмотра
Украина имеет лишь около 25% необходимых средств ПВО - Президент

Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов - Генштаб

Украинские войска оттесняют российских оккупантов в направлении Глубокого на Харьковщине, с частичным успехом продолжают штурмовые действия под Синьковкой и Терновым, а также отражают атаки россиян на Купянском направлении.

Война •   •  6284 просмотра
Силы обороны продолжают штурмовые действия в районах Синьковки и Тернов - Генштаб

Силы обороны сдерживают врага, который пытается проснуться по Липецкому направлению - Синегубов

Украинские силы обороны успешно сдерживают попытки россиян продвинуться на Липецком направлении Харьковской области, успехов у врага там нет.

Общество •   •  7716 просмотра
Силы обороны сдерживают врага, который пытается проснуться по Липецкому направлению - Синегубов

Зло геноцида обновило форму и пошло против Украины, начав с Крыма - Зеленский

Зеленский заявил, что зло геноцида возобновило свою форму и пошло против Украины, начиная с Крыма, напомнив о советской депортации крымских татар 80 лет назад, в результате которой погибло до 42% из них.

Война •   •  8619 просмотра
Зло геноцида обновило форму и пошло против Украины, начав с Крыма - Зеленский

В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы

Суд в США приговорил к 30 годам заключения Дэвида ДеПейпа, который проник в дом бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и совершил нападение на ее мужа Пола.

Новости Мира •   •  8042 просмотра
В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы

Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году

россия не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Киев, как в 2022 году, но Украина и союзники должны сохранять бдительность в отношении потенциальных российских атак, предупреждает Зеленский.

Война •   •  11329 просмотра
Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году

Ночью и утром украинская энергосистема получала аварийную помощь из трех стран - Минэнерго

Ночью и утром Украина получила аварийные поставки электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Экономика •   •  10789 просмотра
Ночью и утром украинская энергосистема получала аварийную помощь из трех стран - Минэнерго

Наступление рф может состоять из нескольких волн, первая волна была на Харьковщине - Зеленский

Наступление россии в Украине может состоять из нескольких волн, первая из которых будет направлена на Харьковскую область, где российские войска продвинулись вперед, но в конце концов были остановлены украинскими силами.

Война •   •  13857 просмотра
Наступление рф может состоять из нескольких волн, первая волна была на Харьковщине - Зеленский

В ВР надеются, что около 3-7 тыс. осужденных согласятся воевать

В Комитете нацбезопасности Украины надеются, что 3-7 тысяч осужденных согласятся воевать на фронте, чтобы укрепить военный потенциал.

Война •   •  12278 просмотра
В ВР надеются, что около 3-7 тыс. осужденных согласятся воевать