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В Держприкордонслужбі спростували збільшення кількості чоловіків, які перетинають кордон

В Держприкордонслужбі спростували збільшення кількості чоловіків, які перетинають кордон

Київ • УНН

 • 25840 перегляди

Державна прикордонна служба спростовує повідомлення ЗМІ про збільшення кількості чоловіків, які перетинають кордон.

В Держприкордонслужбі заявили, що інформація, яку поширили медіа щодо збільшення кількості чоловіків, які перетинають кордон, не відповідає дійсності, передає УНН.

Протягом останніх днів спостерігається збільшення руху осіб та транспорту через пункти пропуску на кордоні з Польщею. На виїзд з України три дні поспіль накопичувались черги з транспортних засобів,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що сьогодні накопичення з легковиків зафіксовано в "Устилузі", та незначне перед пунктом пропуску "Угринів". На решті напрямків черги відсутні в обох напрямках.

Варто зазначити, що інформація, яку поширили медіа щодо збільшення кількості чоловіків, які перетинають кордон, не відповідає дійсності. Кількість пропущених чоловіків на законних підставах та чоловіків призовного віку, яких не пропустили з різних причин, в умовах збільшення пасажиропотоку не зросла,

- інформує ДПСУ.

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Доповнення

Сьогодні, 18 травня, набрав чинності закон про посилення мобілізації, який, зокрема, надає військовозобов’язаним право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. УНН нагадує, хто може отримати відстрочку та може бути заброньований.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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