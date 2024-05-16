Військовозобов'язаним вклеюватимуть штрих-код до військового квитка: навіщо він потрібен
Київ • УНН
Військовозобов'язаним чоловікам, які оновили свої дані, у військово-обліковий документ тепер вноситься штрих-код (VIN), який є ідентифікаційним кодом, присвоєним реєстром військовозобов'язаних "Оберіг".
Військовозобов'язаним чоловікам, які оновили дані в ТЦК, наразі вклеюють у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код). Про це пише Судово-юридична газета, передає УНН.
Деталі
Видання пояснює, що це фактично ідентифікаційний код який Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" автоматично присвоює кожному військовозобов’язаному.
Завдяки йому, працівники ТЦК розуміють, що людина виконала вимоги закону про мобілізацію та оновила дані.
Водночас якщо такого штрих-коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, то буде зрозуміло, що певна людина не оновлювала даних у ТЦК.
Закон про посилення мобілізації: що зміниться після 18 травня для військовозобов'язаних16.05.24, 11:19 • 415090 переглядiв
Доповнення
Раніше представник Генерального штабу ЗСУ, полковник Юрій Глущенков пояснив, що працівники ТЦК мають змогу підключитися до Реєстру або в телефонному режимі з’ясувати з оператором Реєстру щодо оновлення даних громадянина.
Оператор з’ясує і розповість усю інформацію про громадянина.
Проте нормативно-правова база, за якою будуть видавати єдиний документ для військовозобов'язаного за єдиною формою досі напрацьовується.
Нагадаємо
Міністерство оборони України планує на початку червня запустити електронний кабінет військовозобов'язаних, який дозволить громадянам отримати доступ до інформації про свій військовий облік.