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Електронний кабінет військовозобов'язаного планують запустити на початку червня

Електронний кабінет військовозобов'язаного планують запустити на початку червня

Київ • УНН

 • 21847 перегляди

Міністерство оборони України планує на початку червня запустити електронний кабінет військовозобов'язаних, який дозволить громадянам отримати доступ до інформації про свій військовий облік.

Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного на початку червня. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі Суспільному, передає УНН.  

Ми плануємо запустити кабінет на початку червня. Тобто, будемо максимально прискорюватися і запускатися на початку червня

- заявила заступниця міністра оборони. 

Інформація про усіх військовозобов'язаних, резервістів та призовників зберігається в реєстрі військовозобов'язаних "Оберіг".  Черногоренко розповіла, як він працює та хто вносить туди відомості. 

"В першу чергу реєстр "Оберіг" -  це інструмент для розуміння державою людського капіталу, для військового обліку громадян і для зворотного зв'язку громадян і розуміння, які дані відносно військового обліку є у держави. Зараз єдиний орган, який вносить в "Оберіг", -  це працівники ТЦК та СП. Це єдиний реєстратор, який може вносити дані", - заявила заступниця Міноборони. 

Втім, за словами Черногоренко, "Оберіг" взаємодіє з шістьома реєстрами: Державної податкової служби, Мін'юсту, Державної реєстрації актів цивільного стану, Державної судової адміністрації, Державної прикордонної служби, міністерства освіти та науки.

Основна задача цієї взаємодії – це актуалізація даних українців. 

Нагадаємо

2 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.  Верховна Рада ухвалила його ще на початку 2024 року. Як пояснили в Міноборони,  документ є критично важливим для обороноздатності України.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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