Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  3148 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  82410 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  210936 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

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Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  206808 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  205243 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  172817 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113402 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128941 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126519 просмотра

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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119799 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня

Министерство обороны Украины планирует в начале июня запустить электронный кабинет военнообязанных, который позволит гражданам получить доступ к информации о своем воинском учете.

Общество •   •  8346 просмотра
Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня

В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран

Масштабные военные учения "Весенний шторм" с участием около 14 000 участников из 15 стран пройдут на западе Эстонии и ее островах с 6 по 17 мая.

Новости Мира •   •  7162 просмотра
В Эстонии начались военные учения с участием 15 стран

Черниговскую область за неделю рф 14 раз атаковала из авиации, била "Искандером" и дронами: нанесен ущерб гражданской инфраструктуре

За прошлую неделю противник осуществил 57 обстрелов 13 населенных пунктов Черниговской области, в том числе 1 ракетный удар, 14 авиаударов и 8 ударов беспилотников, вызвав 333 взрыва и пожара на объектах гражданской инфраструктуры.

Война •   •  10015 просмотра
Черниговскую область за неделю рф 14 раз атаковала из авиации, била "Искандером" и дронами: нанесен ущерб гражданской инфраструктуре

Израиль призвал к эвакуации части Рафаха на фоне угрозы наступления

Израиль призвал гражданское население эвакуироваться из части Рафаха, сектор Газа, на фоне подготовки к потенциальному наступлению на боевиков ХАМАС.

Новости Мира •   •  8224 просмотра
Израиль призвал к эвакуации части Рафаха на фоне угрозы наступления

россияне за сутки обстреляли Донецкую область почти 1900 раз: стреляли из "Смерчей" и "Градов", ударили авиабомбой

россияне 1887 раз обстреляли 19 населенных пунктов Донецкой области, повредив 38 гражданских объектов и вызвав человеческие жертвы.

Война •   •  9554 просмотра
россияне за сутки обстреляли Донецкую область почти 1900 раз: стреляли из "Смерчей" и "Градов", ударили авиабомбой

Вела для рф-оккупантов бухгалтерию - подозревается жительница Херсонщины

53-летнюю жительницу Херсонской области подозревали в сотрудничестве с российскими оккупантами, поскольку она добровольно заняла должность "главного бухгалтера" в оккупационной администрации и осуществляла финансовый контроль над учреждениями, подчиненными российским оккупантам.

Криминал и ЧП •   •  8128 просмотра
Вела для рф-оккупантов бухгалтерию - подозревается жительница Херсонщины

россия проведет учения по тактическому ядерному оружию - минобороны рф

россия проведет учения с применением нестратегического ядерного оружия в ответ на "угрозы Запада".

Новости Мира •   •  8823 просмотра
россия проведет учения по тактическому ядерному оружию - минобороны рф

"Выполняют самые сложные задачи на фронте": Зеленский поделился фотографиями работы украинских пехотинцев

В День пехоты Президент Зеленский поблагодарил украинских пехотинцев за службу, ежедневный героизм и защиту от российской агрессии.

Война •   •  11163 просмотра
"Выполняют самые сложные задачи на фронте": Зеленский поделился фотографиями работы украинских пехотинцев

ГУР подтвердило уничтожение дроном Magura V5 скоростного катера врага в Крыму: показали видео

Украинский морской ударный беспилотник уничтожил катер российских оккупантов во время успешной операции в Узкой бухте в оккупированном Крыму, указали в ГУР.

Война •   •  13675 просмотра
ГУР подтвердило уничтожение дроном Magura V5 скоростного катера врага в Крыму: показали видео

Шмыгаль о членстве в НАТО: Украина "в шаге от приглашения"

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина провела все необходимые реформы и сейчас находится "в шаге от приглашения" к вступлению в НАТО. Шмыгаль ожидает, что Украина получит приглашение на саммите НАТО в июле.

политика •   •  13494 просмотра
Шмыгаль о членстве в НАТО: Украина "в шаге от приглашения"