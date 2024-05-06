Электронный кабинет военнообязанного планируют запустить в начале июня

Министерство обороны Украины планирует запустить электронный кабинет военнообязанного в начале июня. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии Суспільному, передает УНН.

Мы планируем запустить кабинет в начале июня. То есть, будем максимально ускоряться и запускаться в начале июня - заявила заместитель министра обороны.

Информация обо всех военнообязанных, резервистах и призывниках хранится в реестре военнообязанных "Оберіг". Черногоренко рассказала, как он работает и кто вносит туда сведения.

"В первую очередь реестр „Оберіг" - это инструмент для понимания государством человеческого капитала, для воинского учета граждан и для обратной связи граждан и понимания, какие данные относительно воинского учета есть у государства. Сейчас единственный орган, который вносит в "Оберіг", - это работники ТЦК и СП. Это единственный регистратор, который может вносить данные", - заявила заместитель Минобороны.

Впрочем, по словам Черногоренко, "Оберіг" взаимодействует с шестью реестрами: Государственной налоговой службы, Минюста, Государственной регистрации актов гражданского состояния, Государственной судебной администрации, Государственной пограничной службы, министерства образования и науки.

Основная задача этого взаимодействия - это актуализация данных украинцев.

Напомним

2 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. Верховная Рада приняла его еще в начале 2024 года. Как пояснили в Минобороны, документ является критически важным для обороноспособности Украины.