Военнообязанным будут вклеивать штрих-код в военный билет: зачем он нужен

Военнообязанным мужчинам, которые обновили данные в ТЦК, сейчас вклеивают в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код). Об этом пишет Судебно-юридическая газета, передает УНН.

Детали

Издание объясняет, что это фактически идентификационный код который Реестр военнообязанных "Оберіг" автоматически присваивает каждому военнообязанному.

Благодаря ему, работники ТЦК понимают, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные.

В то же время если такого штрих-кода в военном билете или другом военно-учетном документе нет, то будет понятно, что определенный человек не обновлял данные в ТЦК.

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Дополнение

Ранее представитель Генерального штаба ВСУ, полковник Юрий Глущенков пояснил, что работники ТЦК могут подключиться к Реестру или в телефонном режиме выяснить с оператором Реестра по обновлению данных гражданина.

Оператор выяснит и расскажет всю информацию о гражданине.

Однако нормативно-правовая база, по которой будут выдавать единый документ для военнообязанного по единой форме до сих пор нарабатывается.

Напомним

Министерство обороны Украины планирует в начале июня запустить электронный кабинет военнообязанных, который позволит гражданам получить доступ к информации о своем воинском учете.