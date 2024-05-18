Минобороны запустило новую систему электронной очереди для ТЦК и СП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  100328 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  98281 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  127540 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  120980 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  116435 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  123011 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134308 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125265 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118563 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  213272 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  213272 просмотра
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  204761 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  264872 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  284113 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  484378 просмотра

Минобороны запустило новую систему электронной очереди для ТЦК и СП

Министерство обороны начало тестирование системы электронной очереди в территориальные центры комплектования и объединенных призывных пунктов в 19 центрах в нескольких городах, что позволяет осуществлять предварительную регистрацию и получать запланированную дату и время посещения.

Общество •   •  7038 просмотра
Минобороны запустило новую систему электронной очереди для ТЦК и СП

Украина контролирует все входы на Харьковщине и работу войск рф - Зеленский

Украина контролирует все въезды в Харьковскую область, работу российских войск, тяжелую технику и все наступательные действия врага, заявил президент Зеленский.

Война •   •  7583 просмотра
Украина контролирует все входы на Харьковщине и работу войск рф - Зеленский

Журналист обвинил антикоррупционера Шабунина в присвоении авто, которое предусматривалось ВСУ

Журналист Владимир Бойко утверждает, что антикоррупционный активист Виталий Шабунин в личных целях использует автомобиль, переданный благотворительной организацией "Паладин" для Вооруженных сил.

политика •   •  9709 просмотра
Журналист обвинил антикоррупционера Шабунина в присвоении авто, которое предусматривалось ВСУ

российские войска нанесли удар по жилому району Харькова: ранены 5 человек, в том числе двое детей

российские войска нанесли удар по жилому сектору Харькова, ранив 5 человек, в том числе двух детей в возрасте 13 и 16 лет, и повредив жилую инфраструктуру.

Война •   •  10549 просмотра
российские войска нанесли удар по жилому району Харькова: ранены 5 человек, в том числе двое детей

В Одесской области дальнобойщики перекрыли трассу на Киев

Дальнобойщики частично заблокировали движение на автодорогах в Кировоградской и Одесской областях, в том числе на трассе на Киев возле Савранни в Одесской области. По сообщениям региональных СМИ, они протестуют против усилением мобилизации.

Война •   •  13825 просмотра
В Одесской области дальнобойщики перекрыли трассу на Киев

российская армия нанесла удары по Харькову, в городе слышали взрывы

По сообщениям местных властей, российские войска в очередной раз нанесли удары по городу Харьков, жителей просят быть осторожными.

Война •   •  13222 просмотра
российская армия нанесла удары по Харькову, в городе слышали взрывы

С начала суток произошло уже 44 боевых столкновения: больше всего на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях

С начала суток произошло 44 боевых столкновения, большинство из которых на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях, поскольку противник продолжает активные наступательные действия, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

Война •   •  13162 просмотра
С начала суток произошло уже 44 боевых столкновения: больше всего на Покровском, Краматорском и Кураховском направлениях

В столице восстановлено движение транспорта после повреждения теплосети возле ТРЦ "Ocean Plaza" - КГГА

В Киеве восстановлено движение транспорта возле ТРЦ Ocean Plaza после того, как "Киевтеплоэнерго" завершило замену поврежденной трубы теплосети диаметром 1000 мм.

Общество •   •  13357 просмотра
В столице восстановлено движение транспорта после повреждения теплосети возле ТРЦ "Ocean Plaza" - КГГА

Оккупанты не отказываются от намерений захватить Часов Яр - Генштаб

российские оккупанты не отказываются от намерений захватить город Часов Яр, несмотря на потери в живой силе и военной технике.

Война •   •  14550 просмотра
Оккупанты не отказываются от намерений захватить Часов Яр - Генштаб

Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский

Зеленский говорит, что сложилась абсурдная ситуация, когда Запад боится, что россия проиграет войну, и не хочет, чтобы ее проиграла Украина.

Война •   •  16990 просмотра
Запад боится, что рф проигрывает войну и не хочет, чтобы Украина ее проиграла - Зеленский