Минобороны запустило новую систему электронной очереди для ТЦК и СП

Минобороны начало тестирование нового сервиса - электронной очереди в ТЦК и СП. Об этом ведомство сообщило на странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Сообщается, что предварительная запись возможна в 19 ТЦК - тестирование происходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.

Полный перечень доступен по ссылке.

Чтобы записаться в е-очередь надо выбрать ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации. Затем ввести персональные данные, подтвердить номер телефона. На номер придет сообщение с датой и временем визита.

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