Приложение Резерв+ не несет рисков безопасности для личных данных украинцев - Минобороны

В Минобороны уверяют, что безопасность данных военнообязанных является приоритетом, и приложение Резерв+ является достаточно защищенным и не несет никаких рисков безопасности. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы понимаем, что безопасность данных наших военнообязанных является приоритетной задачей, и сейчас мы констатируем, что приложение не несет никаких рисков безопасности для данных украинцев. И само приложение защищается лучшими командами, которые мы смогли привлечь. Можно констатировать, что это полностью безопасное приложение для наших граждан - говорит Черногоренко.

Она отметила, что приложение получило все необходимые государственные разрешения и официально подтверждено, что оно полностью безопасно.

Мы запустили возможность внесения данных сейчас и в ближайшее время, это несколько недель, мы добавим в приложение наличие QR-кода. Именно QR-код приравнивает информацию, которую удерживает военнообязанный с "Оберіг", к электронному военно-учетному документу - сказала она.

Она сообщила, что данные из приложения можно будет показывать на блокпостах, и после считывания QR-кода станет возможна проверка достоверности верифицированной информации.

Напомним

По словам председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, более 450 тысяч украинцев обновили свои военно - учетные данные в приложении Резерв+, чуть меньшее количество людей сделало это в ТЦК и СП и Центрах предоставления административных услуг.

В Украине запустили приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов