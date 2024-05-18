В Украине запустили приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
  •  106830 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
  •  103920 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  106184 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  116313 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  133539 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125002 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118414 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  187170 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  65139 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  180248 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Новости по теме
В Украине запустили приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов

В Украине запустили приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов

  •  1414 просмотра
российские БпЛА направляются на Кировоградщину

российские БпЛА направляются на Кировоградщину

  •  2071 просмотра
Враг атакует: группа БпЛА движется через Харьковскую область

Враг атакует: группа БпЛА движется через Харьковскую область

  •  3088 просмотра
Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины

Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины

  •  5261 просмотра
ВСУ атакуют россиян в окрестностях Нетайлово, россияне намерены оккупировать село - DeepState

ВСУ атакуют россиян в окрестностях Нетайлово, россияне намерены оккупировать село - DeepState

  •  6237 просмотра
С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

  •  6418 просмотра
За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины

За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины

  •  7769 просмотра
Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы

Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы

  •  8843 просмотра
рф утверждает, что украинская беженка причастна к покушению на премьер-министра Словакии

рф утверждает, что украинская беженка причастна к покушению на премьер-министра Словакии

  •  9384 просмотра
БпЛА упали на предприятие в ростовской области: повреждена лестница к топливному резервуару

БпЛА упали на предприятие в ростовской области: повреждена лестница к топливному резервуару

  •  8295 просмотра

Популярные

С гнездами, канатами и качелями: волнистые попугайчики в столичном зоопарке переехали на "летнюю фазенду"

С гнездами, канатами и качелями: волнистые попугайчики в столичном зоопарке переехали на "летнюю фазенду"

  •  24667 просмотра
Китай пока не дает оценки относительно своего участия в Саммите мира, но Украина продолжает работать - Ермак

Китай пока не дает оценки относительно своего участия в Саммите мира, но Украина продолжает работать - Ермак

  •  22507 просмотра
Археологи заглянули в мгновения прошлого Пиренеев благодаря 2200-летнему опустошительному пожару

Археологи заглянули в мгновения прошлого Пиренеев благодаря 2200-летнему опустошительному пожару

  •  24281 просмотра
На грани развода: Бен Аффлек покидает дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разрыве с Дженнифер Лопес

На грани развода: Бен Аффлек покидает дом в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разрыве с Дженнифер Лопес

  •  30710 просмотра
Режиссер-легенда Коппола презентовал свой "Мегаполис" в Каннах: премьера разделила мнения критиков

Режиссер-легенда Коппола презентовал свой "Мегаполис" в Каннах: премьера разделила мнения критиков

  •  31642 просмотра

Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  187170 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  180248 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  241552 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  261121 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  461953 просмотра

В Украине запустили приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов

Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволяет быстро обновлять данные, получать доступ к реестру "Оберіг".

Общество •   •  1414 просмотра
В Украине запустили приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов

российские БпЛА направляются на Кировоградщину

Ударные беспилотники перемещаются из Николаевской области в Кировоградскую, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  2071 просмотра
российские БпЛА направляются на Кировоградщину

Враг атакует: группа БпЛА движется через Харьковскую область

Группа российских ударных БпЛА движется через Харьковскую область Украины, согласно сообщениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  3088 просмотра
Враг атакует: группа БпЛА движется через Харьковскую область

Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавской области.

Война •   •  5261 просмотра
Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины

ВСУ атакуют россиян в окрестностях Нетайлово, россияне намерены оккупировать село - DeepState

Украинские войска атакуют российские войска на западной окраине Нетайлово, но рф продолжает попытки продвинуться вперед и полностью оккупировать село.

Война •   •  6237 просмотра
ВСУ атакуют россиян в окрестностях Нетайлово, россияне намерены оккупировать село - DeepState

С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала суток произошло 101 боевое столкновение, во время которых противник нанес 15 ракетных ударов, 70 авиационных ударов, 452 атаки с применением беспилотников-камикадзе и 2843 раза открывал огонь по украинским позициям.

Война •   •  6418 просмотра
С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией

За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины

За один день общины Сумской области подверглись 44 обстрелам со стороны рф, что привело к 183 взрывам в разных местах.

Общество •   •  7769 просмотра
За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины

Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы

Закон об усилении мобилизационной подготовки и мобилизации предоставляет военнообязанным право на отсрочку от мобилизации во время военного положения, определяя различные категории лиц, имеющих право на отсрочку, включая людей с инвалидностью, многодетных родителей, опекунов, государственных служащих и определенные профессии.

Общество •   •  8843 просмотра
Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы

рф утверждает, что украинская беженка причастна к покушению на премьер-министра Словакии

российские источники распространили дезинформацию о причастности украинской беженки к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которую словацкие власти категорически отрицают как фейковую манипуляцию.

политика •   •  9384 просмотра
рф утверждает, что украинская беженка причастна к покушению на премьер-министра Словакии

БпЛА упали на предприятие в ростовской области: повреждена лестница к топливному резервуару

Беспилотники упали на территорию государственного предприятия в российском Пролетарске, повредив лестницу, ведущую к топливному резервуару.

Новости Мира •   •  8295 просмотра
БпЛА упали на предприятие в ростовской области: повреждена лестница к топливному резервуару