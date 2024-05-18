В Украине запустили приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов

Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов. Об этом сообщает советник министра обороны Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.

Он уже доступен для загрузки - заявил Кирилл Тимошенко.

Напомним

"Резерв+" предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберіг.

С 18 июня в приложении "Резерв+" также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.

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