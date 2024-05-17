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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Резерв+": в Минобороны показали, как выглядит приложение для обновления учетных данных

"Резерв+": в Минобороны показали, как выглядит приложение для обновления учетных данных

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 12:03  •  2636 просмотра

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Министерство обороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, которые могут обновить свои учетные данные онлайн или офлайн в территориальных призывных участках или центрах предоставления административных услуг.

Минобороны запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. Благодаря приложению можно будет обновить учетные данные в режиме онлайн. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали 

Обновить данные можно любым из следующих удобных для вас способов. Онлайн - через приложение Резерв+. Оно будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market с 18 мая  

- говорится в заявлении Минобороны. 

В ведомстве объяснили, что "Резерв+" предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре Оберіг. Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных.

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После обновления данных в приложении пользователи смогут увидеть информацию из реестра Оберіг относительно себя.

Дополнение

Также  обновить данные можно оффлайн в Территориальных центрах комплектования или Центрах предоставления административных услуг, которые действуют по всей стране.

Если вы будете обновлять данные через ТЦК, кроме самой выписки из реестра, вы также получите соответствующую отметку в военный билет

- заявили в Минобороны.

Отмечается, что с 18 июня в приложении "Резерв+" также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.

Напомним

С 18 мая планируется начало работы электронного кабинета для обновления военных данных. Там уже можно будет обновить электронную почту, телефон и место жительства. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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