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"Резерв+": у Міноборони показали, як виглядає додаток для оновлення облікових даних

"Резерв+": у Міноборони показали, як виглядає додаток для оновлення облікових даних

Київ • УНН

 • 21464 перегляди

Міністерство оборони запускає мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, які можуть оновити свої облікові дані онлайн або офлайн у територіальних призовних дільницях чи центрах надання адміністративних послуг.

Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Завдяки додатку можна буде оновити облікові дані у режимі онлайн. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони України.

Деталі 

Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних для вас способів. Онлайн - через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня  

- йдеться в заяві Міноборони. 

У відомстві пояснили, що "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних.

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Після оновлення даних у застосунку користувачі зможуть побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.

Доповнення

Також  оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток

- заявили в Міноборони.

Зазначається, що з 18 червня у застосунку "Резерв+" також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Нагадаємо

З 18 травня планується початок роботи електронного кабінету для оновлення військових даних. Там вже можна буде оновити електронну пошту, телефон і місце проживання. 

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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