"Резерв+": у Міноборони показали, як виглядає додаток для оновлення облікових даних
Київ • УНН
Міністерство оборони запускає мобільний додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, які можуть оновити свої облікові дані онлайн або офлайн у територіальних призовних дільницях чи центрах надання адміністративних послуг.
Міноборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Завдяки додатку можна буде оновити облікові дані у режимі онлайн. Про це пише УНН з посиланням на Міноборони України.
Деталі
Оновити дані можна будь-яким із наступних зручних для вас способів. Онлайн - через застосунок Резерв+. Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня
У відомстві пояснили, що "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення особистих даних.
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Після оновлення даних у застосунку користувачі зможуть побачити інформацію з реєстру Оберіг щодо себе.
Доповнення
Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.
Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток
Зазначається, що з 18 червня у застосунку "Резерв+" також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.
Нагадаємо
З 18 травня планується початок роботи електронного кабінету для оновлення військових даних. Там вже можна буде оновити електронну пошту, телефон і місце проживання.
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