Зеленський підписав законопроєкт про підвищення штрафів за порушення військового обліку
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав законопроєкт про збільшення штрафів за порушення військового обліку та мобілізаційного законодавства в Україні.
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення" (№ 10379) який збільшує штрафи за порушення мобілізаційного законодавства. Про це УНН повідомляє із посланням на картку законопроєкту.
Як повідомлялося, законопроєкт передбачає посилення відповідальності за ухилення від мобілізації. Зокрема, як передбачалося, порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку передбачатиме штраф від 3400 до 5100 гривень. За повторне порушення протягом року штраф становитиме від 5100 до 8500 гривень.
Однак, за таке порушення, вчинене у особливий період, штрафи, як передбачалося, будуть встановлюватися на рівні від 17 тис. гривень до 25,5 тис. гривень.
Також передбачатиметься покарання за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За таке порушення пропонується штрафувати від 5100 до 8500 гривень, а за повторне порушення - від 8500 до 11,9 тис. гривень.
В особливий період такі штрафи будуть сягати від 17 тис. гривень до 25,5 тис. гривень.
Зазначається, що штрафи будуть накладатися упродовж року з моменту вчинення правопорушення, але не пізніше, як через три місяці з моменту виявлення правопорушення.
У порівняльній таблиці до другого читання законопроєкту вказано, що у назві слова "та Кримінального кодексу України" було запропоновано виключити. Коригування назви проєкту, як зазначається, зумовлено пропозицією виключити передбачені у ньому зміни до ст. 336 Кримінального кодексу України.
Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 9 травня.